Парламент Канады поддержал безвиз для Украины

Парламент Канады поддержал отмену визового режима с Украиной. Об этом говорится в отчете Постоянного комитета парламента Канады.
«Призываем правительство Канады… ввести безвизовый режим путешествий из Украины в Канаду, в том числе быстро выдавая электронное разрешение на поездки», — говорится в документе.
Также депутаты обращаются к правительству с призывом «поддержать украинцев и других пострадавших от конфликта жителей страны».
Они рекомендуют правительству «увеличить количество персонала, чтобы задержки в приеме мигрантов не стали еще длиннее из-за действующего гуманитарного кризиса».
Ранее сообщалось, что Канада упростила миграционную программу для украинцев.korrespondent.net
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