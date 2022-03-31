Парламент Канады поддержал безвиз для Украины

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Парламент Канады поддержал отмену визового режима с Украиной. Об этом говорится в отчете Постоянного комитета парламента Канады.

«Призываем правительство Канады… ввести безвизовый режим путешествий из Украины в Канаду, в том числе быстро выдавая электронное разрешение на поездки», — говорится в документе.

Также депутаты обращаются к правительству с призывом «поддержать украинцев и других пострадавших от конфликта жителей страны».