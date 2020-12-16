Парламент Швеции одобрил рекордное увеличение оборонного бюджета

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Парламент Швеции поддержал увеличение оборонного бюджета на 2021-2025 годы на 40% из-за роста напряженности в регионе, в частности, из-за России и ее военных возможностей, передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Увеличение бюджета одобрило большинство из 349 членов риксдага, однопалатного парламента Швеции.

Предполагается, что объем бюджета к 2025 году достигнет 89 млрд крон (10,6 млрд долларов). Это крупнейшее увеличение бюджета на оборону в королевстве за последние 70 лет. Швеция в настоящее время тратит на оборону 1,1% ВВП.