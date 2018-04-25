Парламентарии Литвы и Польши обсудят историческую память и международные отношения

Фото с сайта Сейма Польши

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Члены парламента Литвы встретятся на этой неделе с польскими парламентариями для обсуждения вопросов исторической памяти и международных отношений.

Председатель парламентской Комиссии исторической памяти и борьбы за свободу Арунас Гумуляускас сказал, что на Межпарламентской ассамблее в Литве с польскими политиками будет обсуждаться возможность более широкого исследования истории межвоенного периода.

«Бог даст, политики действительно не будут вмешиваться в процесс изучения истории, но мы, как представители власти, будем стремиться стимулировать эти исследования, вести более активный диалог, чтобы такие белые пятна в нашей истории не использовались недружественными нам третьими силами», — сказал BNS депутат.

По его словам, литовцы и поляки до сих пор никак не могут договориться по таким вопросам, как оккупация Вильнюсского края или деятельность Армии Крайова.

«Как в польских, так и литовских историографиях нет единого или даже близкого мнения по многим вопросам», — сказал А.Гумуляускас.

«Сегодня, когда литовско-польские отношения хороши, третьи силы пытаются столкнуть нас лбами сквозь призму исторической памяти», — сказал он.

В воскресенье и понедельник на Межпарламентской ассамблее будут также обсуждены позиции Литвы и Польши в международных организациях, таких как НАТО, Европейский союз или Совет Европы.

Это уже вторая ассамблея литовских и польских парламентариев после возобновления её работы в феврале этого года.

До этого момента последнее заседание ассамблеи состоялось в мае 2009 года.

В эти выходные Литву посетит председатель Сената Польши Станислав Карчевски.

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

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