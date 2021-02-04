Парламентарии Литвы и Польши выразили солидарность с гражданами Беларуси

«Мы выражаем солидарность с гражданами Беларуси, которых преследовали и преследуют за то, что они требуют права на основные гражданские свободы, включая в первую очередь свободные и честные выборы, которые должны были пройти еще в этом году», — заявили парламентарии Литвы и Польши.

Они заявили, что выражают свою поддержку особенно тем, кто находится в заключении, под арестом или задержаны за свою позицию, а также их семьям и близки.

Вспоминая заслуги Т. Костюшко и общее его значение для литовцев, поляков, белорусов, парламентарии призвали свои правительства искать «новые и более эффективные способы для помощи народу Беларуси в борьбе за демократические основы своей страны, свобода и независимость которой, по нашему мнению, имеет существенное значение не только для стабильности и развития нашего региона, но и для безопасности Европы и трансатлантического мира».

«Пусть этот день всегда напоминает о нашем общем прошлом, которое обязывает нас придерживаться взаимной солидарности и поддерживать независимость наших стран, свободу народов и уважение к правам человека и гражданским правам. Сейчас и в будущем мы солидарны с народом Беларуси», — пишут политики Литвы и Польши.