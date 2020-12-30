Парламентарии обсудят отношения с Китаем

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Парламентарии Литвы в среду обсудят отношения с Китаем в связи с завершением согласования инвестиционного договора Евросоюза с Китаем.

Общее закрытое заседание по вопросу отношений с Китаем проведут Комитет по иностранным делам и Комитет по национальной безопасности и обороне.

Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне консерватор Жигимантас Павилёнис заявил BNS, что на заседание приглашены представители администрации президента, министерства иностранных дел и министерства обороны.

Дипломаты Евросоюза на этой неделе сообщили о завершении согласования договора с Китаем. Ожидается, что договор будет утвержден до конца текущей недели. На последнем этапе переговоров Литва обратилась к Европейской комиссии по вопросу включения в договор положений о блокаде Белорусской АЭС.