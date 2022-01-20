Парламентарии завершили продленную осеннюю сессию

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В четверг Сейм Литвы завершил продленную осеннюю сессию.

По Конституции она должна была завершиться 23 декабря, однако была продлена, потому что не было ясно, нужно ли будет продлить на границе с Беларусью чрезвычайное положение (ЧП), а также чтобы принять поправки к законам, необходимые для объявления нового карантина.

За осеннюю сессию парламентарии утвердили бюджет на 2022 год, повысили в среднем на пятьдесят евро пенсии, на 60 евро — не облагающийся налогами размер доходов, преодолели первые голосования по изменению Конституции в связи с прямыми выборами мэров и баллотировке отстраненных в результате импичмента лиц, узаконили латинские буквы в документах при записи имен и фамилий, создали учреждение контролеров разведки, утвердили реорганизацию игорного бизнеса.

Решением Сейма впервые в Литве, на границе с Беларусью, было введено ЧП. Оно действовало до 14 января.

Во время осенней сессии Сейм также отклонил предложение либерализовать торговлю алкоголем и рекламу, запретил торговлю ароматизированными электронными сигаретами, установил порядок, как и на сколько в течение трех лет будут повышаться акцизы на алкоголь и сигареты, сделал постоянным временный налог на прибыль в размере 20%, который платит часть работающих прибыльно банков.

На весеннюю сессию парламентарии соберутся 10 марта.

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