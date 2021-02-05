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Парламентарий шокировал высказываниями о Холокосте

Фото pixabay.com

По случаю Дня памяти жертв Холокоста член фракции консерваторов Сейма Литвы, председатель Комиссии по вопросам борьбы за свободу и исторической памяти депутат Валдас Ракутис в своих комментариях, призывая искать причины геноцида евреев, упомянул сотрудничество самих евреев с нацистскими и советскими оккупационными режимами.

 «Так что же с пособниками? Кто те люди, которые перенимают ужасные идеи? Лидеры ли это литовского народа, такие, как первый доброволец Казис Шкирпа или генерал Ветра? А может, Антанас Сметона? Невзирая на большой ажиотаж последнего времени, никак не удалось доказать, что Холокост организовали они. Нет, это совершенно другие люди, часто необразованные, склонные чувствовать себя важными, когда получают оружие в руки, иногда сильно пострадавшие от советских репрессий 1941 года, иногда слепо выполнявшие указы. Они похожи на ястребов. Давайте узнаем о них, почему они так делали. Ведь в исполнителях Холокоста не было нехватки и среди самих евреев, особенно в структурах самоуправления в гетто. Но также следует ответить на вопрос о том, какими были взгляды самих евреев, какие идеи побудили часть их сотрудничать с советской властью, занять должности в советских репрессивных структурах. Иногда сознание причин позволяет понять и последствия, хотя и не оправдывает поступков», – написал В. Ракутис.

Пытался раскрыть более полную картину Холокоста

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От высказываний депутата отмежевалось руководство правящей партии консерваторов, лидер которой глава МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что комментарию В. Ракутиса недостает адекватности и понимания, а мнение члена Сейма не имеет ничего общего с установками партии или правительства. 

«Я зол, по-человечески очень зол, что недостает адекватности и понимания. Мнение члена Сейма не имеет ничего общего ни с моей позицией, ни с положениями, которые защищает представляемая мною партия или правительство, в котором я работаю», – сообщил BNS Г. Ландсбергис в присланном комментарии.

«Шесть миллионов евреев во всем мире, 200 тыс. только в нашем крае, наших соседей, соотечественников, братьев и сестер. Люди, без которых я не могу представить истории Литвы. В сердце должны быть выгравированы слова – мы никогда не забудем и не позволим, чтобы это повторилось», – сказал Г. Ландсбергис.

Сам депутат, который по образованию историк, преподавал в Военной академии Литвы, занимал должность советника в Литовской армии, говорит, что своим текстом хотел раскрыть более широкую картину этого явления, чтобы оно более не повторялось. 

«Мы должны понять, откуда появляются такие вещи, как люди поступают в таких условиях, чтобы больше не было повторения Холокоста. В этом заключается очень ясная цель», – сказал В. Ракутис информационному агентству BNS.

Он заверил, что у него нет никаких антисемитских установок. 

«У меня точно нет никаких антисемитских установок, как это пишут в получаемых письмах. Я очень уважаю этот народ», – сказал политик.

«Я хочу сказать, что Холокост как явление, если мы не будем понимать его причин, вновь его получим. Возможно, не в отношении еврейского, а в отношении другого народа», – заявил В. Ракутис.

В комментарии политика больше всего критики вызывали замечания о сотрудничестве евреев с нацистским и советским режимами. 

Сам В. Ракутис отметил, что упомянул об этом, желая продемонстрировать более широкий контекст, что в Холокосте участвовали не только немцы, но и другие народы. 

«Когда мы говорим о Холокосте, часто судим поверхностно, утверждая, что немцы, немецкий народ уничтожал евреев, хотя, конечно, отчасти это справедливо, это государство было охвачено нацистской волной. Но когда мы говорим о практическом Холокосте, то в этом процессе участвует много разных народов», – сказал политик.

«В тексте упомянут случай, когда в этом участвовали представители еврейского народа. Это очень просто понять. Они были загнаны в гетто, и у гетто была собственная администрация. Это не было какое-то еврейское самоуправление или избранные представители народа. Это было орудие немецкого народа (…) Естественно, что власть гетто не была прекрасным явлением, естественно, что они должны были выжить в таких условиях и принимали различные решения», – сказал В. Ракутис.

Он также добавил, что этот и другие примеры сотрудничества с нацистами с целью выжить в «механизме Холокоста имеют большое значение». 

Бесчувственные комментарии

Высказывания В. Ракутиса осудили представители Еврейской общины Литвы, послы США и Израиля, Германии.

Так, посол Израиля в Литве Йоссеф Леви назвал бесчувственным и недостойным комментарий члена фракции консерваторов Сейма Литвы, депутата В. Ракутиса на тему Холокоста.  

«У евреев есть поговорка – если один человек кидает камень в колодец, то его не могут достать и сто сильных мужчин. Я не знаком с господином Ракутисом. Возможно, у него были хорошие намерения. Но эта статья, написанная в День памяти жертв Холокоста, к сожалению, была бесчувственной, недостойной и навредила имиджу Литвы», – сказал посол BNS.

Посол Соединенных Штатов Америки Роберт Гилкрист назвал шокирующими и позорными такие комментарии.  

«Шокирует, что именно в Международный день памяти жертв Холокоста член Сейма взялся за искажение фактов о коллаборационистах Холокоста в Литве и позорно стремится обвинить евреев в том, что они были виновниками», – написал американский посол в социальной сети Twitter.

Такие высказывания являются неприемлемыми, заявил посол Германии Маттиас Зонн. 

Посол опубликовал свой комментарий на странице посольства Германии в соцсети Facebook. В нем он акцентирует, что историческая ответственность за Холокост лежит на Германии. 

«Очень шокирует то, что искажение этого общего понимания исходит из демократического европейского парламента именно в День памяти жертв Холокоста. Совершенно неприемлемо даже намеками утверждать, что жертвы виноваты в их преследовании или уничтожении во время нацистской оккупации»,  – отметил посол. 

«Историческая ответственность Германии за Холокост остается сейчас и останется в будущем, она включает и борьбу с попытками перенести вину преступников на жертвы», – подчеркнул он.

Председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски потребовала от Генеральной прокуратуры начать досудебное расследование в связи с отрицанием и искажением Холокоста. 

«Выговор нас не устроит. Мы – граждане Литвы, мы требуем верховенства закона и защиты наших фундаментальных прав. В конце концов, вам должно быть стыдно перед теми, чьей кровью пропитана литовская земля», – говорится в сообщении для прессы Ф. Куклянски.  

Взял на себя политическую ответственность

Из-за вызвавшего негативные оценки комментария о Холокосте В. Ракутис ушел с должности председателя парламентской Комиссии по вопросам борьбы за свободу и государственной исторической памяти.

«По просьбе партии и руководства фракции Союза Отечества — Литовских христианских демократов (СО — ЛХД), принимая на себя политическую ответственность, не желая, чтобы из-за моего заявления была осложнена важная деятельность Комиссии по вопросам борьбы за свободу и государственной исторической памяти, а также следуя западной политической традиции, я принял решение уйти с должности председателя комиссии», – говорится в распространенном сообщении депутата Сейма.

«Надеюсь, что этот шаг поможет снять ненужную напряженность как внутри страны, так и за рубежом с важными для нас стратегическими партнерами, а также позволит развиваться дальнейшей дискуссии в конструктивном направлении», – сказал он.

В своем заявлении парламентарий извинился «перед всеми людьми, которые почувствовали себя обиженными, перед своими коллегами, руководством и членами партии, дипломатами и гражданами дружественных стран за то, что эти интерпретации умалили присущую Дню памяти Холокоста скорбь».

В. Ракутис говорит, что хотел обратить внимание на то, что в такой день нужно говорить не только о памяти жертв, но и анализировать причины и проявления этой трагедии. 

«Вместо того чтобы помочь людям углубиться в суть явления, понять его сложность, этот текст вызвал огромное недовольство и международную бурю, обидел и разочаровал многих дорогих мне людей. Признаю, что несколько неосторожно подобранных слов и обобщения не были точными и пригодными в контексте этого дня, а также дали основание для интерпретаций и спекуляций, которые я точно не ставил целью и хотел избежать», — утверждает В. Ракутис. 

Печальное недоразумение 

Высказывание депутата и историка В. Ракутиса  о Холокосте являются печальным недоразумением, и такие рассуждения лишь еще больше оскорбляют близких погибших, утверждает президент Литвы Гитанас Науседа. 

«На самом деле печальное недоразумение, которое прозвучало в день, когда мы все склоняем головы и памятью остаемся с жертвами, которые понес еврейский народ во время Второй мировой войны», – сказал президент журналистам.

«Жаль, что от достаточно компетентных людей, обладающих большой политической ответственностью, иногда мы слышим такие рассуждения, которые причиняют боль близким жертв, нашим партнерам, но я надеюсь, что это личное мнение господина Ракутиса, а не фракции или Сейма», – добавил он.

«Я думаю, что было достаточно комментариев, опровержений со стороны руководителя партии, и все же мы приносим извинения за недоразумение и просим не делать из этого поспешных выводов», – сказал президент Литвы. 

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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