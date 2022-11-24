Парламентская ассамблея ОБСЕ намерена отстранить Россию и Беларусь от участия в организации

24-26 ноября Парламентская ассамблея ОБСЕ проведет заседание в польском парламенте. Основная задача Ассамблеи, которая была создана в 1992 году, заключается в содействии межпарламентскому диалогу для реализации целей ОБСЕ. Это включает укрепление безопасности и сотрудничества в трех направлениях: военно-политическом, экономико-экологическом и человеческом. В Парламентскую ассамблею ОБСЕ входят парламентарии из более чем 50 государств.

«На встрече глав национальных делегаций в Парламентской ассамблее ОБСЕ в Варшаве мы намерены ввести правила, которые сделают возможным приостановление прав государств-агрессоров, а именно России и Беларуси», – сказала глава делегации Сейма и Сената Польши в Парламентской ассамблее ОБСЕ Барбара Бартусь: