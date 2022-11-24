Парламентская ассамблея ОБСЕ намерена отстранить Россию и Беларусь от участия в организации

24-26 ноября Парламентская ассамблея ОБСЕ проведет заседание в польском парламенте. Основная задача Ассамблеи, которая была создана в 1992 году, заключается в содействии межпарламентскому диалогу для реализации целей ОБСЕ. Это включает укрепление безопасности и сотрудничества в трех направлениях: военно-политическом, экономико-экологическом и человеческом. В Парламентскую ассамблею ОБСЕ входят парламентарии из более чем 50 государств.
«На встрече глав национальных делегаций в Парламентской ассамблее ОБСЕ в Варшаве мы намерены ввести правила, которые сделают возможным приостановление прав государств-агрессоров, а именно России и Беларуси», – сказала глава делегации Сейма и Сената Польши в Парламентской ассамблее ОБСЕ Барбара Бартусь:
«Не указано, что это Беларусь или Россия, но точно определено, что страны, которые совершают военное нападение или грубо нарушают правила, могут быть временно отстранены. Это будет контролироваться. Я надеюсь, что эти поправки к правилам процедуры могут быть приняты, и что позже, при большинстве в две трети голосов, членство этих государств может быть официально приостановлено Парламентской ассамблеей ОБСЕ».
Напомним, что на 1 и 2 декабря запланирован саммит ОБСЕ в Лодзи, в котором примут участие главы министерств иностранных дел стран-членов организации. Как сообщил в пятницу пресс-секретарь польского МИД, Польша отказала в визе министру иностранных дел России Сергею Лаврову, о чем российской стороне была направлена дипломатическая нота.polskieradio.pl