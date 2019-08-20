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Парламенту будет представлена ​​в кандидатура В.Синкявичюса на пост еврокомиссара

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Сейму во вторник будет представлена кандидатура министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса о его назначении в Европейскую комиссию (ЕК).

Выдвинутая Союзом крестьян и «зелёных» Литвы (СКЗЛ) кандидатура В.Синкявичюса уже утверждена правительством и президентом Гитанасом Науседой.

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Её еще должен одобрить Сейм, а голосование назначено на четверг. В Европарламенте также состоится голосование по назначению представителя Литвы.

28-летний политик на посту министра находится с 2017 года, работал в государственных компаниях Lietuvos oro uostai и Lietuvos paštas, в учреждении Investuok Lietuvoje, Kurk Lietuvai (Аэропорты Литвы, Почта Литвы, Инвестируй в Литве, а также участвовал в программе «Создавай для Литвы»).

Виргиниюс Синкявичюс также работал в Вашингтонском Центре европейского анализа (CEPA) и стажировался в посольстве Литвы в США.

Европейская комиссия в новом составе формируется после прошедших в Европе выборов в мае и начнёт работу в ноябре.

В состав уходящей Еврокомиссии входит комиссар по здоровью и безопасности пищевых продуктов Витянис Повилас Андрюкайтис.

BNS

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