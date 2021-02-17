Пароли водителей CityBee были слабыми, их необходимо менять – глава НЦКБ

Р. Райнис утверждает, что версия хакера, опубликовавшего данные, о том, что защита данных CityBee особо плохая, что не используется дополнительная идентификация, является одной из гипотез, которая проверяется.

По его словам, данные могли быть украдены и физически, не обязательно путем взлома системы, поскольку сейчас не ясно, как данные попали в руки к опубликовавшим их злоумышленникам.

«Как это произошло, и когда это было, не знал ни оператор системы, ни мы, а чтобы это установить требуются технические данные, которые мы надеемся получить в ближайшее время», – сказал Р. Райнис.

О том, что данные пользователей CityBee трехлетней давности были выложены в интернете, стало известно в понедельник вечером. Компания сообщает, что произошла утечки данных примерно 110 тыс. клиентов.

Были украдены не только имена, фамилии, личные коды части клиентов CityBee, но и номера телефонов, адреса электронной почты, адреса проживания, номера водительских прав и закодированные пароли.

Расследование начало Бюро криминальной полиции Литвы.

За незаконный перехват и использование электронных данных грозит штраф или лишение свободы на срок до четырех лет.

Глава CityBee Кристийонас Кайкарис на пресс-конференции во вторник сказал, что хакеры не украли платежные данные пользователей, так как компания не хранит эти данные.

Компания призывает своих клиентов, которые регистрировались в системе до 22 февраля 2018 года, сменить пароли как в системе CityBee, так и в других системах, если там использовались идентичные или похожие пароли.

Каршеринговая компания CityBee работает в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. Парк компании — свыше 2 тыс. транспортных средств, у компании база данных свыше 750 тыс. клиентов.