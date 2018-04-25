Партии и выборы: вчера, сегодня, завтра

— Такая ситуация, когда во власти не только дискуссия, но и растерянность, — это в принципе нормально, это не кризис. Кризис, когда правящие теряют контроль над ситуацией и население не обращает внимания на власть. Сегодня у нас есть власть, властные структуры функционируют, правда, слабо, блекло. Я бы сказал, что это не кризис, а отсутствие стратегии, в каком-то смысле это кризис стратегического мышления.

Причем даже те, кто находится в оппозиции, тоже не демонстрируют какого-то стратегического мышления. Да, они занимают воинственную позицию по отношению к правящему большинству, критически настроены, но это лишь дискуссии. Стратегии на будущее нет. Партиям надо помнить, что, даже если они получат большинство на выборах, нужна дальнейшая стратегия управления в роли правящего большинства.

— Почему, на ваш взгляд, сложилась такая ситуация?

— Причины – в отсутствии опыта политической работы и от недостатка культуры. Те, кто пришел к власти, занимали ведущие позиции в региональных структурах и, вероятно, как большинство жителей Литвы, считали, что, дескать, в Сейме ничего делать не нужно, ведь они ни сеют, ни жнут. Но, окунувшись в особенности парламентской работы, поняли, что она сложная, чрезвычайно ответственная, и попросту приспособились, не участвуя реально в активной парламентской деятельности, превратившись в молчаливое большинство. Ведь, по сути, у нас на слуху лишь с десяток фамилий из правящей коалиции, остальные – не слышны. В этой политической каденции сложилось так, что людей, которые себя показали на региональном уровне, выдернули в управление страной в надежде, что они себя проявят, но этого не произошло.

Почти во всех партиях не происходит тренинга, адаптации к политическому действию.

— Наши избиратели отдают предпочтения своеобразным спасителям в надежде, что они улучшат жизнь каким-то чудесным образом. На предыдущих выборах предпочтения были отданы партии, которую возглавлял Рамунас Карбаускис, вероятно, полагая, что, если он успешный предприниматель и у него в компании порядок, значит, он сможет навести порядок и в стране. Но позитивных изменений не происходит. Может быть, причина — в отсутствии харизматичных лидеров, пользующихся уважением всего общества?

— Надо отметить, что решения принимает парламент, коллективный орган, а не один человек. Так что ставка только на лидера не оправдывает себя. Кстати, чем ярче лидер, тем дальше общество от демократических отношений. Лидер должен быть таким, чтобы он не довлел над всеми. Посмотрите, в той же Швеции, Норвегии мы не видим лидера, управление осуществляется как бы незаметно, но все достаточно четко и успешно функционирует. Считаю, что лидерство должно быть очень взвешенным, потому что авторитарное правление ведет к потере политической культуры. К сожалению, пока у нас отсутствует лидерство, основанное на авторитете, уважении.

— Чем, на ваш взгляд, обусловлены личностные конфликты, которые не утихают в нынешней политической каденции?

— Когда не могут решить возникающие проблемы, начинаются взаимные упреки, поиск виноватых. А в отсутствие политической культуры это приводит к весьма жестким разборкам и упрекам. В результате получается хаос.

— В средствах массовой информации бытовало мнение, что управление страной становится едва ли не заложником болезни премьера…

— В определенной мере это так. Саулюс Сквярнялис остался на посту даже во время болезни, требующей продолжительного лечения. От премьера мы ждем максимально напряженной работы. Требуется принятие неотложных решений, а глава правительства на больничном. За него решения принимают другие люди, мы их не знаем, но последствия этих решений ощущаем на себе. Ответственность рассеивается, премьер как бы частично исполняет свои обязанности. Наверно, есть какие-то другие механизмы, позволяющие выйти из таких ситуаций, может быть, более долгосрочный отпуск. Ведь ответственность не уменьшается от того, что человек заболел.

— Вам не понаслышке известна работа президентской администрации. Вы были советником президента Валдаса Адамкуса. Как вы оцениваете работу нынешнего президента?

— Время радужных эмоций прошло. Думаю, что сейчас президент находится в состоянии полного отрезвления и понимания того, что ему необходимо утвердить себя в этой иерархии власти. Тем более что наше законодательство ставит президентскую службу чуть ли не в конец властной цепочки по сравнению с парламентом и правительством. Он ищет возможности для максимального использования такого инструмента власти, как общественное мнение.

Другой инструмент – сотрудничество со структурами Сейма. Нынешний Сейм для него слишком хаотичный. Он видит, что правящее большинство очень противоречиво, и конструктивное сотрудничество с ним для него сложно. Но президент, видимо, настроен в будущем, после выборов найти те политические силы, на которые можно было бы реально опираться и работать в Сейме. Удастся ли ему найти устойчивую опору в парламенте, покажут результаты выборов.

— Как вы оцениваете работу президентской команды? Не отразится ли на ее работе отсутствие политического опыта?

— Поначалу мне казалось, что команда могла бы быть более знакомая. Но думаю, что такая молодая президентская команда – это сигнал, своеобразный знак всем остальным политикам о необходимости выдвижения нового поколения, инерция и страх должны остаться в прошлом. Президент сказал, что он будет составлять команду из тех, кто не был в других политических структурах. Замечу, что пока я особых ошибок в работе президентской команды не заметил.

— Литва является открытой экономикой. Мы часто говорим, что во многом наше благополучие зависит от комплекса внешних факторов. Как в этой связи вы оцениваете нынешний внешнеполитический курс?

— Замечу, что сфера моих исследований – внутренняя политика. Как положительный фактор могу отметить восстановление взаимоотношений с ближайшими соседями — с Польшей, Латвией и даже Беларусью. Тот факт, что Литва предложила поставки нефти, является дружеским жестом, благоприятным для возможного сотрудничества. В целом внешняя политика Литвы находится в русле политики, проводимой Евросоюзом.

Считаю, что нам целесообразно было бы активизировать сотрудничество и с отдельными странами среднеазиатского региона. Недавно побывал в деловой поездке в Узбекистане, Казахстане. Там высока потребность в квалифицированных кадрах. Государство финансирует обучение своих студентов за рубежом, готовы пригласить специалистов для создания учебных заведений у себя в стране. К примеру, если в соседней Латвии обучается около 6 тыс. студентов из Узбекистана, у нас – только около 100. Очевидно, что потенциал для сотрудничества есть.

— Как вы расцениваете перспективы политических партий на предстоящих парламентских выборах?

— Хорошие рейтинги показывают консерваторы. Но они собирают тот процент, который смогли бы собрать в благоприятных условиях, то есть не делая каких-то резких движений, которые привели бы к негативной реакции, испортили бы их отношения с обществом. Как и положено оппозиционной партии, они критикуют правящих, но достаточно корректно. Их надежды – на максимально положительный результат.

Пока не определилась с выбором участвовавшая в президентской гонке экс-министр финансов Ингрида Шимоните. Думаю, она выжидает с окончательным решением, оценивает ситуацию.

На мой взгляд, более интересны либералы. Имеют шанс оказаться в будущем парламенте как «старые» либералы — Союз либералов Литвы (длительное время возглавлял эту партию Эугениюс Гентвилас), так и «молодые» — Партия Свободы, возглавляемая Аушрине Армонайте. На мой взгляд, несмотря на то, что большой любви между представителями этих партий нет, но, находясь в законодательной власти как политические структуры, они найдут точки соприкосновения.

«Левое» крыло политического ландшафта – партии социал-демократического толка пока не демонстрируют той яркости, которой от них ожидают. Они не показывают той энергии в общении с потенциальными избирателями, которую проявляют даже те же консерваторы.

Социал-демократическая трудовая партия (так называемые «старые» социал-демократы) имеет шансы лишь в одномандатных округах или если примкнет к какой-то более сильной политической структуре.

У партии Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей достаточно стабилен избиратель, его легко мобилизовать. Заявления по поводу социальных благ, безусловно, работают на повышение позитивного имиджа партии, но вряд ли они расширят свой электорат.

Словом, у всех партий одна и та же проблема – отсутствие стратегического мышления. Они думают о выборах как о конечной цели. Но ведь по сути избрание в парламент — это начальный шаг, и без выработанной стратегии сложно участвовать в управлении.

— Каковы шансы завоевать симпатии избирателей у новых политических сил?

— Наверно, сложно реанимировать политическое влияние бывших политиков. Партии националистического толка также не найдут особой поддержки у избирателей. Хаос позволяет разного рода популистам и маргиналам утверждать, что они знают, как навести порядок в стране. Спасители на фоне хаоса могут выглядеть симпатичными и энергичными. Находятся избиратели, отдающие таким кандидатам свои голоса.

Галина КУРБАНОВА

Досье «ЛК»

Политолог, профессор факультета политических наук и дипломатии Университета им. Витаутаса Великого Лаурас Белинис родом из Вильнюса. В 1981 году окончил Московский университет им. М.Ломоносова, ему присвоена степень магистра философии. Работал на кафедре общественных наук Вильнюсского университета, с 1994 преподаватель института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета и Клайпедского университета. В 1991 году учредил журнал «Politologija» («Политология») и до 2006 года был его редактором.

В 1992 – 1993 годах – один из учредителей Союза центра Литвы. С 1996 года – доктор социальных наук.

В 2006 – 2009 годах — советник президента Валдаса Адамкуса, руководитель группы внутренней политики и анализа. С 2012 года – профессор Университета им. Витаутаса Великого.

Член Ассоциации политологов Литвы, один из учредителей ассоциации.