Партии подписали новое соглашение по обороне: финансирование не менее 2,5 ВВП

Премьер-министр Ингрида Шимоните отметила, что после вторжения России в Украину в начале февраля правительство с одобрения всех партий ускорило реализацию ранее подписанного соглашения об обороне страны.

«Начавшаяся в конце февраля инвазия и наши встречи и договоренности, что мы будет стремиться к значительному повышению финансирования оборонных нужд уже в этом году, которое и было осуществлено при поддержке сейма, за что я очень благодарна, это по сути выполнило цели предыдущего соглашения», — отметила премьер-министр.

Она добавила, что важно, чтобы соглашение соблюдалось и в случае смены правящих сил, а также благодарила парламентариев за единство и слаженную совместную работу.

«По ключевым вопросам у нас столько консенсуса, что другие страны могут нам только завидовать», — считает премьер.

Договор подписали временный председатель Партии труда Викторас Фёдоровас, председатель Демократического союза «Ради Литвы» Саулюс Сквернялис, заместитель председателя Партии свободы Витаутас Миталас, председатель партии Союз либералов Виктория Чмилите-Нильсен, председатель Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Вальдемар Томашевский, председатель Партии регионов Литвы Йонас Пинскус, вице-председатель Литовской социал-демократической партии Довиле Шакалене, председатель парии Союз отечества — Литовские христианские демократы Габриэлюс Ландсбергис.

Консерваторы подписали соглашение с особым мнением — они будут стремиться к введению всеобщей воинской обязанности с 2028 года.

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Не подписала соглашения парламентская партия Союз аграриев и зеленых Литвы, так как не видит смысла этого делать.

Новое соглашение будет действовать до 2030 года. В нем определены три направления по обеспечению национальной безопасности: усиление Вооруженных сил Литвы и международных гарантий безопасности и обороны, готовность государства к вооруженной оброне и ответные действия на гибридные атаки.

При подготовке соглашения партии не договорились о введении всеобщей воинской обязанности и конкретном проценте финансирования обороны. Решено по этим вопросам ограничиться заявлениями общего характера.

Вместо обязательной военной службы в соглашении указано, что количество военных будет последовательно увеличиваться с учетом нужд обороны, будет развиваться система альтернативной военной службы.

В соглашении будет констатировано, что достигнутое в этом году обязательство по увеличению финансирования до 2,5% ВВП будет сохранено, а «дальнейшее финансирование обороны должно согласовываться с нуждами системы обороны страны и потребностями Вооруженных сил Литвы».

Политики Литвы решили заключить новое соглашение по обороне страны после вторжения России в Украину.

В сентябре 2018 года парламентские партии, кроме Литовской социал-демократической партии, подписали соглашение, что в 2030 году финансирование оборонных нужд составит 2,5% ВВП. В соглашении также было запланировано принять решения о возможности введения всеобщего военного призыва в 2022 году.

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