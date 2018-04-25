Партии получат госдотации – более 2,7 млн евро

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В четверг Главная избирательная комиссия (ГИК) планирует распределить между партиями дотации за второй полугодие – 2,751 млн. евро.

«Голос одного избирателя, финансовый коэффициент второго полугодия 2020 года, составляет 0,6 евро», – сообщила BNS глава ГИК Лаура Матийошайтите.

Самая большая дотация досталась партии консерваторов – Союзу отечества — Христианским демократам Литвы. Им выделено около 733 тыс. евро. Союзу «крестьян» и «зеленых» Литвы («аграриям») выделена дотация в размере 650 тыс. евро, Литовской социал-демократической партии – около 505 тыс. евро.

Дотация Либерального движения составит 280 тыс. евро, Партии труда – около 203 тыс. евро, Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей – 164 тыс. евро.

Центристская партия-таутининков получит около 123 тыс. евро, партия «Свобода и справедливость» – около 89 тыс. евро.

Деньги распределяются между партиями пропорционально голосам, полученным на парламентских выборах , выборах в муниципальные советы и в Европарламент.

Спор по дотациям второго полугодия во время выборов будет решать Конституционный суд.

Дотацию также получит Литовская социал-демократическая трудовая партия, около 225 тыс. евро. Эти средства выделяются по другой статье закона, предусматривающей ассигнования в случае, если зарегистрированная после парламентских выборов новая политическая партия обладает фракцией в сейме.

Дотации выделены по результатам парламентских выборов 2016 года, так, по словам главы ГИК, решил Конституционный суд, рассматривавший спор о дотациях за второе полугодие во время выборов.

Дотации переводятся дважды в год – до 15 апреля и 15 ноября каждого года.