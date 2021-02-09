Партии вакцин BioNTech и Pfizer – на пути в Литву

Не доставленные ранее по причине погодных условий партии вакцин от COVID-19 производства BioNTech и Pfizer в данный момент на пути в Литву, сообщили BNS в Министерстве здравоохранения.

«Сегодня уже летит, в пути», – сообщила во вторник утром представитель министра здравоохранения Арунас Дулькиса по связям с общественностью Айсте Шукста.