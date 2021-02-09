Партии вакцин BioNTech и Pfizer – на пути в Литву

Не доставленные ранее по причине погодных условий партии вакцин от COVID-19 производства BioNTech и Pfizer в данный момент на пути в Литву, сообщили BNS в Министерстве здравоохранения.
«Сегодня уже летит, в пути», – сообщила во вторник утром представитель министра здравоохранения Арунас Дулькиса по связям с общественностью Айсте Шукста.
Эти вакцины должны были быть доставлены в Литву в понедельник утром, однако этого не удалось сделать по погодным условиям. Литва была не единственной страной, в которую не удалось доставить вакцины.
По данным Департамента статистки, в Литве в целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 78 тыс. 896 человека, двумя дозами – 48 тыс. 165 человек.