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Партия Джонсона выиграет возможные выборы – опрос

Photo by UK in Japan- FCO on Foter.com / CC BY

Консервативная партия Великобритании увеличила свой рейтинг на прошлой неделе и имеет преимущество в 16% над оппозиционной Лейбористской партией. Об этом свидетельствует опрос телеканала Sky News, данные которого было обнародованы в воскресенье, 27 октября.

Так, опрос, проведенный со среды по пятницу, показал, что поддержка консерваторов достигла 40%, а лейбористов осталась на прежнем уровне – 24%.

Поддержка консерваторов выросла на 3% по сравнению с опросом на прошлой неделе, в то время как результат лейбористов не изменился.

В свою очередь либерал-демократы получили 15% поддержки в последнем опросе, а партия Brexit Найджела Фараджа – 10%.

Как известно, на этой неделе лидер Консервативная партия, премьер-министр Борис Джонсон призвал депутатов парламента провести досрочные всеобщие выборы на 12 декабря.

Для принятия такого решения необходимы голоса две трети депутатов, однако ожидается, что многие оппозиционные политики либо выступят против, либо воздержатся при голосовании, назначенном на понедельник.

Ранее правительство Джонсона приостановило рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте, поскольку депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.

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