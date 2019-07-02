Партия «Порядок и справедливость» осенью изменит название

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Партия «Порядок и справедливость» изменит название осенью, её руководство не исключает возможности создания новой политической силы.

«Будет новое название. В ноябре мы созываем съезд, и на нём примем решение», — заявил BNS во вторник лидер партии «Порядок и справедливость» Ремигиюс Жямайтайтис.

По его словам, среди рассматриваемых вариантов есть прежнее название «Либерально-демократическая партия» или новое «Суверенный народ».

Политик сказал, что не исключает возможности слияния с какой-либо другой политической силой или создания вообще новой партии.

По словам лидера «Порядок и справедливость» , цель — «открыть страницу новой партии!.

«Мировоззрение партии уже изменилось, мы становимся более открытыми, больше дискутируем, мы не такие категоричные, как в то время, когда мы пытались привязать партию к одному человеку», — сказал Р.Жямайтайтис.

Он сменил Роландаса Паксаса, давнего лидера партии, который подал в отставку после выборов в Сейм 2016 г.

В настоящее время «правители» партии ведут переговоры о создании правящей коалицией с «крестьянами», социал-трудовиками и Избирательной акцией поляков Литвы.

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