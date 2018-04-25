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TOP,Здравоохранение,Новости

Партия реагентов ещё не поступила в Литву, в поставках есть перебои – глава лаборатории

Фото BFL/Андрюс Уфартас

В цепочке поставок реагентов происходят серьёзные перебои, партия никак не может дойти до Литвы, говорит директор Национальной лаборатории по надзору за общественным здоровьем Витаутас Зимницкас.

«Реагенты только высланы, эта партия ещё не дошла (до Литвы – BNS). Сильные перебои в поставках, мы следим за этой ситуацией и стараемся координировать», – сказал он в пятницу BNS.

По его словам, координировать мешает и разница во времени.

Партии реагентов ожидаются из Китая и Южной Кореи. По его словам, сделаны большие заказы, но какого объёма партии сейчас придут в Литву, пока не ясно.

 «Вообще мы должны получить намного больше 10 тыс., но сколько будет, не знаю», – сказал В. Зимницкас.

По его словам, пока в стране нехватки реагентов нет. Точное количество имеющихся на сегодняшний день реагентов В. Зимницкас не указал.

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