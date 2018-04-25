Партия труда, ЛСДП воздержатся при голосовании по кандидатуре И. Шимоните

Оппозиционные парламентские фракции Партии труда (ПТ) и Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) воздержатся при голосовании по кандидатуре правоцентристского большинства на должность премьер-министра Ингриды Шимоните, хотя часть социал-демократов может в голосовании не участвовать.
Представитель оппозиционной ЛСДП Альгирдас Сисас подтвердил BNS, что при голосовании по кандидатуре И. Шимоните фракция воздержится, но часть ее членов может в голосовании не участвовать.
Лидер Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис, который собирается отказаться от парламентского мандата, сказал что фракция единогласно проголосует против кандидатуры И. Шимоните.
По его словам, «если никто из оппозиции не проголосует за И. Шимоните, то надежды на то, что она будет утверждена кандидатом в премьеры, нет».
Лидер «аграриев» уверял, что это решение не связано с разногласиями в сейме из-за формирования парламентского руководства после того, как «аграрии» остались без должности вице-спикера.
Кандидатуру непартийной И. Шимоните на пост премьера предлагает правоцентристская коалиция, в которую входят консерваторы, либералы и Партия свободы. У них в сейме 73 мандата из 141. Вся правящая фракция Либерального движения из-за коронавирусного контакта находится в изоляции.
Постановление об утверждении кандидатуры премьера принимается простым большинством голосов при открытом голосовании.