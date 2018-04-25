Партия труда, ЛСДП воздержатся при голосовании по кандидатуре И. Шимоните

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Оппозиционные парламентские фракции Партии труда (ПТ) и Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) воздержатся при голосовании по кандидатуре правоцентристского большинства на должность премьер-министра Ингриды Шимоните, хотя часть социал-демократов может в голосовании не участвовать.

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Представитель оппозиционной ЛСДП Альгирдас Сисас подтвердил BNS, что при голосовании по кандидатуре И. Шимоните фракция воздержится, но часть ее членов может в голосовании не участвовать.

Лидер Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис, который собирается отказаться от парламентского мандата, сказал что фракция единогласно проголосует против кандидатуры И. Шимоните.