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Партнеры по коалиции в Литве, не сошлись по детским пособиям

Keturiu partiju, formuojanciu valdanciaja koalicija - Lietuvos valstieciu ir aliuju sajungos, partijos "Tvarka ir teisingumas", Lietuvos socialdemokratu darbo partijos ir Lietuvos lenku rinkimu akcijos-krikcioniku eimu sajungos - pirmininkai pasirae ilgiau nei menesi derinta koalicijos sutarti. Vilnius, 2019-07-05
Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Входящие в правящую коалицию в Литве социал-трудовики и Избирательная акция поляков-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) Литвы сопротивляются планам правительства сократить повышение детских пособий, представители коалиции пока скептически оценивают и налоговые предложения президента по сокращению бедности.  

В среду после встречи с премьером Саулюсом Сквярнялисом лидер правящих «аграриев» Рамунас Карбаускис заверил, что Министерство финансов предлагает в следующем году повысить универсальную дотацию на ребенка до 60 евро, то есть на 10 евро меньше, чем обещалось ранее, эти показатели еще обсуждаются. 

«Никакого решения нет, у нас есть коалиционное соглашение, правительство представит предложения, будут дискуссии, согласования, полагают, будет самое лучшее решение», – сказал Р. Карбаускис.

Представители социал-трудовиков и ИАПЛ-СХС заявляют, что не одобрят повышение детских пособий до 60 евро. 

«Должно быть 70 евро (универсальная выплата) и  30 евро (дополнительная выплата на детей с недугами и многодетным семьям), как было договорено. В данный момент чиновники более низкого звена  Министерство финансов, вероятно, хитрят. Даже если потребуется где-то сократить, то точно не будут сокращаться детские пособия, поскольку это одна из основных позиций, по поводу чего коалиция в целом не может договориться», – сказал социал-трудовик Гядиминас Киркилас. 

Ему вторил и лидер ИАПЛ-СХС Вальдемар Томашевский. 

«Мы конечно не согласимся с министром финансов, и будем добиваться, чтобы с 2020 года было бы 70 евро за каждого ребенка во всех семьях и 100 евро в многодетных, социально поддерживаемых семьях, или в семьях, годе растут дети с недугами. Я считаю что этого можно добиться, и здесь не будет никаких проблем», – утверждает политик.

На минувшей неделе правительство решило повысить детские пособия в следующем году с 50 до 60 евро, а не до 70 евро, как планировалось ранее, однако было решено более активно повышать выплаты малоимущем семьям и семьям, растящим детей с недугами. Им обещают выплачивать дополнительные 40 евро.

Г. Киркилас скептически оценил и предложения президента Гитанаса Науседы собрать средства, необходимые для сокращения бедности посредством налоговых изменений. По его словам, отмену льгот на дизтопливо для фермеров не поддержат и «аграрии». 

«Это вызовет значительное раздражение основной части электората крупнейшего партнера по коалиции. Я не думаю, что это корректно. Я считаю, что это не будет одобрено», – сказал Г. Киркилас.

BNS

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