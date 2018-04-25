ПАСЕ приняла резолюцию с требованиями к России

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Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в четверг, 31 января, большинством голосов приняли резолюцию, касающуюся десяти стран Совета Европы, находящихся под мониторингом, в том числе России.

Документ содержит ряд требований к российским властям. В частности, он предписывает принять ряд конкретных мер, чтобы «устранить любые правовые препятствия для безусловного исполнения решений Европейского суда по правам человека» (ЕСПЧ), сообщает агентство «Интерфакс».

Кроме того, резолюция призывает Россию «безоговорочно и в полном объеме сотрудничать с Объединенной следственной группой и прокуратурой Нидерландов в привлечении виновных в крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines к судебной ответственности».

Кроме того, Москва должна «обратить вспять незаконную аннексию Крыма», полностью соблюдать Европейскую конвенцию о правах человека и «полностью выполнять Минские соглашения».