ПАСЕ приняла жесткую резолюцию по Польше

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Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о возобновлении процедуры мониторинга Польши, которая осуществляется в отношении стран, системно нарушающих условия членства в Совете Европы. Об этом сообщает Европейская правда.

Отмечается, что такое решение было принято в рамках резолюции, посвященной судебной реформе в Польше. За проголосовали 140 депутатов ПАСЕ, 37 – против. При этом большинство депутатов ПАСЕ от Украины не стали голосовать за наказание Польши.

«Резолюция наполнена крайне жесткой критикой в ​​адрес инициатив польской власти. Изменения в системе правосудия, которые проводятся по инициативе правящей в Польше партии Право и Справедливость (ПиС), ПАСЕ признала «противоречащими европейским нормам и стандартам», – говорится в сообщении.

Польские власти обвиняются в давлении на судей, в преследовании тех, кто склонен к критике, в попытке правительства подчинить судебную власть правительству, в невыполнении решений нелояльных судов и т.п.