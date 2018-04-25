ПАСЕ приняла жесткую резолюцию по Польше

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о возобновлении процедуры мониторинга Польши, которая осуществляется в отношении стран, системно нарушающих условия членства в Совете Европы. Об этом сообщает Европейская правда.
Отмечается, что такое решение было принято в рамках резолюции, посвященной судебной реформе в Польше. За проголосовали 140 депутатов ПАСЕ, 37 – против. При этом большинство депутатов ПАСЕ от Украины не стали голосовать за наказание Польши.
«Резолюция наполнена крайне жесткой критикой в адрес инициатив польской власти. Изменения в системе правосудия, которые проводятся по инициативе правящей в Польше партии Право и Справедливость (ПиС), ПАСЕ признала «противоречащими европейским нормам и стандартам», – говорится в сообщении.
Польские власти обвиняются в давлении на судей, в преследовании тех, кто склонен к критике, в попытке правительства подчинить судебную власть правительству, в невыполнении решений нелояльных судов и т.п.
На основании этого ПАСЕ решила возобновить мониторинговую процедуру в отношении Польши. Таким образом, Польша стала первым государством-членом ЕС, которая находится под мониторингом ПАСЕ. Поправку о введении этой санкции в отношении Польши утвердили с огромным преимуществом. 140 депутатов проголосовали за, 37 – против.
Сейчас под мониторингом находятся 10 государств: Азербайджан, Албания, Босния и Герцеговина, Армения, Грузия, Молдова, Российская Федерация, Сербия, Турция (вернулась под мониторинг год назад) и Украина.
Напомним, год назад суд ЕС обязал Польшу остановить судебную реформу. Соответствующее решение суд ЕС принял после обращения Еврокомиссии.
Перед этим президент Европейского совета Дональд Туск заявил о риске выхода Польши из Евросоюза в связи с судебной реформой.korrespondent.net
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