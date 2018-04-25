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Naujienos

Pasienyje su Lenkija toliau ilgėja vilkikų eilės

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Vilkikų eilės Lietuvos-Lenkijos pasienyje trečiadienio popietę toliau ilgėja, praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). 

Kalvarijos-Budzisko pasienio punkte, 15.30 val. duomenimis, eilės išaugo iki 40 kilometrų (ryte buvo 35 km), o Lazdijų-Ogrodniki punkte – daugiau nei dvigubai iki 10 kilometrų (14 val. duomenys).

VSAT atstovas Rokas Pukinskas trečiadienio rytą BNS teigė, kad eilių ilgis nuolat svyruos.

Lietuva ir Lenkija uždarė valstybių sienas užsieniečiams, siekdamos sulėtinti koronaviruso plitimą, bet krovininiai automobiliai praleidžiami.

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Siekiant sumažinti eiles, antradienio popietę buvo atidarytas Lazdijų pasienio kontrolės punktas ties Lenkija.

Pasienyje su Baltarusija, ties Medininkų pasienio punktu, sieną kirsti laukia 289 vilkikai.

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