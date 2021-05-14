Паспорт возможностей: что дальше

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Правительство Литвы одобрило паспорт возможностей: порядок, согласно которому с 24 мая лица, получившие иммунитет к коронавирусу в результате болезни или прививки либо обладающие отрицательным результатом теста, получат больше возможностей для участия в мероприятиях и праздниках.

Послабления для обладателей паспорта

«Содержание паспорта возможностей будет предназначаться именно тем людям, которые привиты или переболели, а также согласно нашему политическому решению мы создаем возможность и для тех, у кого есть сертификат соответствующего теста, сделанного не ранее чем за 24 часа. Паспорт также действует и в отношении детей до 16 лет», – заявил министр здравоохранения Арунас Дулькис, представляя проект.

Предприятия общественного питания, рестораны, кафе, бары, места для игр и букмекерские пункты также смогут оказывать услуги внутри помещений лицам с таким паспортом. Ночные клубы все равно еще не смогут работать.

С паспортом возможностей можно проводить мероприятия до 500 человек как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. Они будут обязаны занимать сидячие места, но не более 75% мест. В настоящее время разрешаются мероприятия до 150 человек, должно быть занято не более трети мест.

Также можно будет проводить праздники с неограниченным количеством участников, обладатели таких паспортов смогут вернуться на контактную работу.

С паспортом возможностей будет разрешено собираться в публичных местах по десять человек, когда в прочих случаях это число наполовину меньше, это же касается и личных праздников.

Также с паспортом возможностей не будет требоваться, чтобы при оказании услуг по расселению только члены одной семьи проживали вместе.

Планируется разрешить путешествия на прогулочных судах: в них смогут принимать участие не более десяти человек или неограниченное количество человек, которые соответствуют критериям паспорта возможностей.

Более мягкие условия вступят в силу через неделю после получения человеком второй дозы вакцин Moderna или Pfizer, а также через четыре недели после прививки вакциной Johnson & Johnson и первой дозой вакцины AstraZeneca.

Через 12 недель человек обязан привиться второй дозой вакцины AstraZeneca, в противном случае послабления для него будут прекращены.

Паспорт также будет действовать для тех, кто переболел коронавирусом, и для тех, у кого будет отрицательный тест, сделанный не позднее 24 часов: ПЦР-тест или антигенный тест.

Все послабления будут действовать для детей до 16 лет без дополнительных условий.

Систему будет администрировать Центр реестров.

Важнейшей задачей министр назвала беседы с самоуправлениями о возможных объемах тестирования. Министерство здравоохранения в свою очередь позаботится о технологичных решениях для профилактических анализов.

По словам министра здравоохранения А. Дулькиса, объемы тестирования — непростой вопрос, однако над этим работают, пытаясь создать для всех условия воспользоваться возможностью профилактического тестирования на паспорт.

А. Армонайте акцентировала, что паспорт возможностей позволит открыть виды деятельности внутри страны, между тем «зеленый сертификат», создаваемый на уровне ЕС, будет прежде всего связан с путешествиями.

Ранее в Министерстве экономики и инноваций заявляли, что паспорт возможностей может быть виртуальным, лицу будет предоставлен QR-код, который нужно будет предъявлять при посещении мероприятий или мест общественного питания.

Прежде А. Армонайте заявляла, что инициатива может вступить в силу с конца мая и послужить временным решением, а затем, когда наберет скорость массовая вакцинация и появится европейский «зеленый сертификат», паспорт возможностей может быть отменен.

К прежней жизни уже не вернемся

Однако министр здравоохранения на вопрос, будет ли он сам пользоваться паспортом возможностей, когда он появится, ответил, что, скорее всего, нет.

«В соответствии с тем, что предлагают по плану Министерства экономики и инноваций, вряд ли в этом будет необходимость. В июне я получу вторую дозу вакцины», – сказал министр.

«Я думаю, паспорт возможностей — это такая инновационная надежда на то, что есть возможность вернуться к другой жизни, в привычный мир. Я знаю, что сразу не будет никакой гармонии, но правительство решилось на это. Не многие страны идут на такие проекты, мы, несмотря на трудности, решили сделать этот шаг», – сказал А.Дулькис.

«Я верю, что все это даст большой толчок на будущее, а будущее представляется таким: мы не менее 2-3 лет будем тестироваться, и это станет обычным делом», – сказал он.

На вопрос, не будет ли паспорт возможностей дискриминировать людей, ведь массовая вакцинация еще не началась, министр сказал, что возможность получить паспорт, сдав тест, – шаг навстречу обществу. «Это зависит от того, согласен ли человек тестироваться. Если не прививается, должен делать тест, в противном случае не может выполнять контактную работу. Это неизбежная реальность. Тестирование потому и ввели, что пока не у всех есть возможность прививаться, это и риск, и частичное его снижение. Это шаг к безопасному обществу», – заметил он.

Министр напомнил, что к прежней жизни мы уже не вернемся и это надо понять.

«Вакцинация не навсегда и не на все случаи. Не будет такого, что вернусь и буду жить как прежде. Это существенный перелом в мышлении – так, как было, больше не будет. В прежний мир мы уже не вернемся. Нам придется жить с вирусами и их последствиями», – сказал А. Дулькис.

«Зеленые паспорта» ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что «логичным шагом» было бы включение в обсуждаемую сейчас в Евросоюзе (ЕС) концепцию «зеленого паспорта» только подтвержденных в сообществе вакцин.

«Это логичное решение: если мы полагаем, что можем считать надежными и безопасными те вакцины, которые подтвердило Европейское медицинское агентство, то естественно, что и использование «зеленого» цифрового сертификата или паспорта должно быть связано с теми же вакцинами», – сказал Г. Науседа.

Президент является большим сторонником «зеленого паспорта»», так как это, на его взгляд, предоставляет возможность быстрее вернуться к обычному ритму жизни.

В последнее время высокопоставленные должностные лица ЕС говорили, что европейский сертификат может быть утвержден в июне, когда начнется летний сезон отпусков.

В конце марта ответственная за здравоохранение член Еврокомиссии (ЕК) Стелла Кириакидис заявила, что предлагается включить в сертификат прививки, сделанные вакцинами, не входящими в портфель вакцин ЕК, но только в том случае, если вакцины подтверждены в ЕС.

И все же обсуждается, что отдельные члены ЕС могли бы включить в паспорт и дополнительные вакцины – такой шаг, скорее всего, сделали бы Венгрия и еще несколько государств-членов, которые решили использовать российскую вакцину «Спутник V» или предлагаемые Китаем альтернативы.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ