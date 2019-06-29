Пассажирку Air Canada «забыли» в пустом самолете

Фото из открытых источников

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Гражданка Канады Тиффани Адамс возвращалась из Квебека, где провела «лучший в своей жизни уикэнд» домой, в Торонто – самолетом авиакомпании Air Canada. В пути она спала, и проснулась спустя несколько часов после приземления в международном аэропорту Торонто – одна, в пустом и темном салоне лайнера.

«Я подумала, что сплю и вижу кошмарный сон. Спинка сиденья была откинута, поднос с едой стоял рядом – ну как же экипаж мог оставить в самолете человека, пристегнутого ремнем, и просто отправиться под домам!» – так эмоционально Тиффани описала этот инцидент в социальной сети Facebook.

Адамс рассказала, что в самолете отключили электричество, и она не могла зарядить телефон и позвонить близким. Ей пришлось пробираться в темноте в кабину пилотов и искать устройство для зажигания бортовых огней.

Тиффани справилась с этим испытанием – мигающие огни увидели сотрудники аэропорта. Они подогнали к лайнеру багажную стойку, вытащили находящуюся в состоянии стресса женщину и довезли ее до дома, где она до сих пор приходит в себя после пережитого ужаса.