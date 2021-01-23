Пассажиропоток авиакомпаний сократился в 2020 году на 60%

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В 2020 году на фоне пандемии коронавируса пассажиропоток на воздушном транспорте сократился на 60%. Об этом заявили эксперты Международной организации гражданской авиации (ИКАО), сообщает Центр новостей ООН.

В 2020 году перелеты совершили 1,8 млрд человек, в то время как в 2019 году — 4,5 млрд человек. По подсчетам специалистов ИКАО, число авиапассажиров внутри стран сократилось в 2020 году на 50%, тогда как международные пассажиропотоки сократились на 74%.

Эксперты отмечают, что падение спроса на авиаперевозки началось еще в январе 2020 года, однако тогда оно наблюдалось лишь в нескольких странах. Постепенно список государств, вводивших ограничения на въезд, расширялся, и уже в марте воздушный пассажиропоток почти полностью иссяк. К апрелю общее число авиапассажиров по сравнению с уровнем 2019 года сократилось на 92%.