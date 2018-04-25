Пассажиропоток в аэропортах Литвы в этом году сократится на 50%

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Поскольку весной в связи с коронавирусом авиакомпании временно остановили пассажирские рейсы, компания -оператор трех аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai прогнозирует, что в этом году пассажиропоток сократится на 50%.

Руководитель по вопросам авиационных услуг Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас сказал, что потоки могут вырасти в июле, а в конце года ожидается достичь 80% пассажирского потока 2019 года.

«Влияние весеннего спада будет большим, однако мы считаем, что в будущем, после реализации наших действий и стратегии, в июле будет переломная точка, с которой вновь общие авиационные потоки будут восстановлены», – заявил А. Стиклюнас журналистам на пресс-конференции.

Он также сказал, что, согласно прогнозам, в этом году мировой поток авиапассажиров сократится по сравнению с прошлым годом на 50%, а только в Европе – на 57%.