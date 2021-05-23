Пассажиров из Минска еще сегодня вечером опросит полиция– премьер Литвы

Прилетевших из Минска пассажиров рейса Афины-Вильнюс еще сегодня вечером опросит литовская полиция, с тем, чтобы как можно быстрее собрать информацию о случившемся с самолетом Ryanair, направленным в белорусскую столицу, отметила премьер Ингрида Шимоните.
Вечером воскресенья она встретилась в Вильнюсском аэропорту с вернувшимися пассажирами.
«Мы очень рады, что, наконец, самолет смог завершить свой путь, но одновременно, поскольку сегодня уже начато досудебное расследование, мы попросили прилетевших о понимании, чтобы для ускорения расследования вопросы должностных лиц были заданы еще сегодня вечером, чтобы как можно более оперативно собрать информацию, мы также надеемся на их сотрудничество с правоохранительными органами и предоставление всей известной им информации нашим должностным лицам», – сказала премьер журналистам после встречи.
«Надеемся, что сегодня удастся как можно быстрее отпустить людей домой, поскольку мы понимает, что все устали», – добавила она.
Глава правительства также сказала, что это событие будет расследовано «очень тщательно».
В воскресенье Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование захвата самолета и запрещенного международным правом обращения с людьми.
Расследование проводит Бюро криминальной полиции Литвы.