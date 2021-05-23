Пассажиров из Минска еще сегодня вечером опросит полиция– премьер Литвы

«Мы очень рады, что, наконец, самолет смог завершить свой путь, но одновременно, поскольку сегодня уже начато досудебное расследование, мы попросили прилетевших о понимании, чтобы для ускорения расследования вопросы должностных лиц были заданы еще сегодня вечером, чтобы как можно более оперативно собрать информацию, мы также надеемся на их сотрудничество с правоохранительными органами и предоставление всей известной им информации нашим должностным лицам», – сказала премьер журналистам после встречи.

«Надеемся, что сегодня удастся как можно быстрее отпустить людей домой, поскольку мы понимает, что все устали», – добавила она.

Глава правительства также сказала, что это событие будет расследовано «очень тщательно».

В воскресенье Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование захвата самолета и запрещенного международным правом обращения с людьми.

Расследование проводит Бюро криминальной полиции Литвы.