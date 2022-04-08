Пасха и инфляция

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Стоимость пасхальной корзины, по словам аналитиков компании по исследованию цен и рационального потребления Pricer.lt, вероятно, будет самой высокой за последние 5 лет.

Ростом цен март нисколько не отстает от февраля — корзина самых дешевых продуктов питания, цены на которую отслеживает медиаресурс Pricer.lt, за месяц подорожала на 6,4% , а корзина товаров известных марок — на 4%. Цена на растительное масло за год увеличилась более чем в два раза (118%), яйца подорожали почти на 38%, а цена на свинину перед праздниками также вырастет на треть.

Покупатели, вероятно, уже начали экономить за счет продуктов питания, поскольку Департамент статистики Литвы сообщает, что розничная торговля продуктами питания, алкогольными напитками и табачными изделиями сократилась на 4,9% по сравнению с прошлым годом.

Потребитель стал покупать меньше и ищет более дешевые каналы приобретения продуктов (совершает покупки в магазинах с более низкими ценами и в Польше), констатируют аналитики Pricer.lt.

Анализ средней стоимости корзины самых дешевых продуктов питания, фиксируемой Pricer.lt в марте, показал, что средняя корзина самых дешевых продуктов питания в магазинах Литвы по сравнению с февралем 2022 г. подорожала на 3,87 евро (6,4%) и была на 8,91 евро (16,2%) дороже, чем в марте прошлого года. Это еще один рекорд, зафиксированнный компанией Pricer.LT за весь период наблюдения.

Торговая сеть Maxima увеличила стоимость корзины на 1,17 евро и занимает первое место в рейтинге, сеть Iki увеличила стоимость корзины на 0,55 евро и находится на втором месте. Сеть Lidl при росте цен на 3,03 евро — на третьем месте. Интернет-магазин Barbora повысил цены на 3,84 евро и оказался на четвертом месте. На пятом месте — торговая сеть Norfa с ростом стоимости корзины на 5,64 евро. Шестое место в рейтинговой таблице занимает сеть Rimi, увеличившая цену на 2,94 евро, e.Rimi, где цены возросли на 1,60 евро, заняла седьмое место.

Анализ стоимости корзины популярных и хорошо известных продуктов, проведенный Pricer.lt в марте, показал, что по сравнению с февралем цены возросли на 1,89 евро (4%). В марте средняя стоимость корзины хорошо известных продуктов была на 9,80 евро (24,8%) выше, чем в марте прошлого года. Это самая высокая стоимость корзины за весь период наблюдения Pricer.lt, отмечают в обзоре цен.

Из отслеживаемых Pricer.lt цен на 52 товара подорожали 46, снизились цены на 6 товаров. Значительно (на 10% и больше) подорожали 35 товаров из 52 отслеживаемых. Больше всего цены выросли на подсолнечное масло, самые дешевые макароны, сметану, картофель, молоко, черный хлеб.

Наиболее (на 10% и свыше) по сравнению с мартом прошлого года подешевели два товара — докторская колбаса и черный шоколад Karūna.

Стоимость свинины подскочила вверх. По сравнению с прошлым годом она подорожала «всего» на 11,5%, но с обычного ценового уровня, который был в феврале, скачок составил более 30%. Цены на курицу на 26,3% выше, чем в прошлом году.

Рост цен на сырьевое молоко уже отразился и на стоимости продуктов. Закупочная стоимость сырьевого молока в марте в Литве составляла 43,73 евро за 100 кг (+40%) — это выше среднего показателя в Евросоюзе (42,25 евро/100 кг, соответственно, повышение +20%), таким образом, в Литве и в Европе цены на основные молочные продукты растут с космической скоростью, утверждает портал Pricer.lt.

Эксперты не обещают ничего утешительного: все товары, которые подорожали в марте, продолжат расти в цене. Продовольственная инфляция на протяжении нескольких месяцев будет близка к 20%. Людям, чьи основные расходы составляют продукты питания, придется несладко.

«Между тем мы не слышим от правительства конкретных предложений. «Мы не будем снижать акцизы, не будем снижать НДС» — это не антикризисный план. Как утверждают власти предержащие, регулирования цен также не будет, так как это не рыночный инструмент. Что намечено предпринять, пока остается загадкой», — считают аналитики компании медиаресурса Pricer.lt.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ