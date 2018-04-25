Patvirtinti koronaviruso atvejai: Lietuva – 26, Latvija – 71, Estija – 258

Baltijos šalyse iki trečiadienio vidurdienio patvirtinti 355 naujojo koronaviruso atvejai, rodo BNS iš oficialių institucijų surinkti duomenys.
Lietuva: patvirtinti 26 atvejai, ištirti 935 žmonės.
Latvija: patvirtintas 71 atvejis, ištirti 2144 žmonės.
Estija: patvirtinti 258 atvejai, ištirta 2020 žmonių.
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