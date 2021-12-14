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Павилёнис рассмотрит предложение уйти в отставку, когда прояснится судьба главы МИД

Фото BNS/ Žygimantas Gedvila

Консерватор Жигимантас Павилёнис рассмотрит предложение фракции уйти с должности председателя парламентского Комитета по иностранным делам (КИД) после того, как прояснится судьба министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса. 

«Сегодня фракция предложила мне самому определиться относительно должности председателя КИД Сейма. Я рассмотрю это (предложение — ред.), когда выяснится, какое будет принято решение по заявлению министра ИД об отставке», — написал парламентарий в фейсбуке. 

Связаться по телефону с Павилёнисом BNS во вторник не удалось. 

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Фракция Союза отечества — Литовских христианских демократов (СО — ЛХД, консерваторов) предложила Павилёнису уйти в отставку с должности председателя комитета, подтвердила глава фракции Радвиле Моркунайте-Микуленене. 

«Мы обратились во фракции к коллеге Жигимантасу с просьбой, чтобы он сам принял  соответствующее решение с учетом всех обстоятельств. Это было единогласное предложение и решение», – сказала она журналистам в Сейме. 

В последнее время Павилёнис остро высказывался по поводу несоблюдения санкций США в отношении белорусского производителя удобрений «Беларуськалий» в Литве. Он сказал, что транзит удобрений должен был быть остановлен в первый день вступления санкций в силу — 8 декабря, между тем правительство заявило, что это было невозможно сделать.

Из-за продолжающегося транзита удобрений заявления об отставке вручили премьеру министр ИД, председатель СО — ЛХД Ландсбергис и министр транспорта Марюс Скуодис. 

Решение о заявлениях министров премьер обещает принять во вторник вечером. 

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