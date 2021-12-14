Павилёнис рассмотрит предложение уйти в отставку, когда прояснится судьба главы МИД

Фото BNS/ Žygimantas Gedvila

Консерватор Жигимантас Павилёнис рассмотрит предложение фракции уйти с должности председателя парламентского Комитета по иностранным делам (КИД) после того, как прояснится судьба министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса.

«Сегодня фракция предложила мне самому определиться относительно должности председателя КИД Сейма. Я рассмотрю это (предложение — ред.), когда выяснится, какое будет принято решение по заявлению министра ИД об отставке», — написал парламентарий в фейсбуке.

Связаться по телефону с Павилёнисом BNS во вторник не удалось.