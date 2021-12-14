Павилёнис рассмотрит предложение уйти в отставку, когда прояснится судьба главы МИД

Консерватор Жигимантас Павилёнис рассмотрит предложение фракции уйти с должности председателя парламентского Комитета по иностранным делам (КИД) после того, как прояснится судьба министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса.
«Сегодня фракция предложила мне самому определиться относительно должности председателя КИД Сейма. Я рассмотрю это (предложение — ред.), когда выяснится, какое будет принято решение по заявлению министра ИД об отставке», — написал парламентарий в фейсбуке.
Связаться по телефону с Павилёнисом BNS во вторник не удалось.
Фракция Союза отечества — Литовских христианских демократов (СО — ЛХД, консерваторов) предложила Павилёнису уйти в отставку с должности председателя комитета, подтвердила глава фракции Радвиле Моркунайте-Микуленене.
«Мы обратились во фракции к коллеге Жигимантасу с просьбой, чтобы он сам принял соответствующее решение с учетом всех обстоятельств. Это было единогласное предложение и решение», – сказала она журналистам в Сейме.
В последнее время Павилёнис остро высказывался по поводу несоблюдения санкций США в отношении белорусского производителя удобрений «Беларуськалий» в Литве. Он сказал, что транзит удобрений должен был быть остановлен в первый день вступления санкций в силу — 8 декабря, между тем правительство заявило, что это было невозможно сделать.
Из-за продолжающегося транзита удобрений заявления об отставке вручили премьеру министр ИД, председатель СО — ЛХД Ландсбергис и министр транспорта Марюс Скуодис.
Решение о заявлениях министров премьер обещает принять во вторник вечером.