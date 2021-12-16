Павилёнис решил не уходить с поста главы КИД Сейма Литвы

Политик, который на этой неделе получил предложение собственной фракции уйти с должности председателя парламентского Комитета по иностранным делам в связи с его публичными высказываниями, был одним из тех, кто поднимал вопрос невыполнения санкций, однако его игнорировали.

«Я признаю, что в публичных дебатах сделал ошибки – сказал то, чего не следовало говорить. Прошу прощения у тех, кого мои слова обидели», – написал депутат.

«Я вижу смысл и далее помогать правительству, сейму, президенту в остановке транзита, в реализации санкций США или в выполнении прочих важнейших задач внешней политики», – сказал он.

Павилёнис утверждает, что ошибки совершил не только он, но и другие, и хочет способствовать их исправлению.

«Я предлагаю коллегам временно отложить дискуссии о моем председательстве хотя бы до тех пор, пока транзит остановится. Тогда, когда эмоции потеряют накал, если позиция большинства партии не изменится, мы сможем вместе вернуться к этой проблеме», – написал он.

Кроме того, глава КИД сообщил, что отзывает вопросы, высланные советнику президента Асте Скайсгирите, возникшие после звонка канцлера Ангелы Меркель авторитарному руководителю Беларуси Александру Лукашенко и заявления президента Гитанаса Науседы о том, что об этом он был информирован заранее.

«Пока я являюсь главой КИД, я буду стремиться к более тесному сотрудничеству с президентской администрацией», – отметил в четверг Павилёнис.