Пекин называет вредящими комментарии Г. Ландсбергиса о визите Н. Пелоси на Тайвань 

Г. Ландсбергис был единственным из высокопоставленных европейских политиков, кто публично поддержал визит Н. Пелоси на Тайвань.

Прибывшая в Тайбэй спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси «гораздо шире открыла двери на Тайвань», заявил во вторник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «Я уверен, что скоро в них войдут и другие защитники свободы и демократии», — написал в своем Твиттере министр.

По утверждению Пекина, Литва «сознательно угождает определенным странам и группам интересов, манипулирует идеологией, а конфронтация между Востоком и Западом создаст только конфликт и противостояние».

«Литва нарушает принцип единого Китая и главные регламентирующие международные отношения нормы, а одобрение сепаратистским действиям «Независимости Тайваня» только еще больше увеличит напряжение в Тайваньском проливе и повредит миру и стабильности в регионе. Цели движения «Независимости Тайваня» ведут в тупик, туда же ведет и поддержка «Независимости Тайваня», — подчеркнули китайские дипломаты.

Представительство Китая заявило, что в мире есть единый Китай, а Тайвань — «неотъемлемая часть территории Китая».

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено