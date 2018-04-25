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Пенсии разносить будет только Lietuvos pastas

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Литовское правительство в среду обязало разносить пенсии до конца 2026 года только одну почтовую компанию – Lietuvos pastas. Решение принято невзирая на критику со стороны Совета по конкуренции (СК, антимонопольной службы).

В настоящее время пенсии части пенсионеров разносят на дом не работники Lietuvos pastas, а победившие на конкурсе Фонда социального страхования (Sodra) 5 компаний, которые будут разносить пенсии до 2019-2021 года, поэтому Министерство социальной защиты и труда предлагает, чтобы по истечении договоров пенсии разносила только Lietuvos pastas.

«Указать в законе, что до истечения договоров с предоставляющими сейчас эту услугу предприятиями пенсии будут доставляться на основании этих договоров», – сказал на заседании кабмина министр соцзащиты и труда Линас Кукурайтис.

Министерство предложило поддержать по существу подготовленные некоторыми членами сейма поправки к Закону о пенсиях социального страхования, чтобы пенсии на дом разносила только Lietuvos pastas, однако рекомендовало усовершенствовать проект – установить четкое ценообразование.

Член СК, зампредседателя совета Дина Лурье призвала правительство не поддерживать предложения, потому что таким образом ограничивается конкуренция на рынке, который уже был открыт. Однако поддержки в правительстве она не получила.

Пенсии получают на дому около 200 тысяч человек. На их доставку из бюджета Sodra в прошлом году было выделено около 7,5 млн евро.

BNS

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