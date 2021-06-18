Пенсионные желания

Жители Литвы о досрочном выходе на пенсию думают чаще, чем эстонцы

Согласно данным опроса, четверть респондентов в Литве не хотели бы выходить на пенсию раньше, а 34% респондентов еще не задумываются над этим и не приняли решения.

По словам Ю. Цвиликене, в Эстонии примерно столько же людей, которые не определились с решением о досрочном выходе на пенсию.

«Однако, в отличие от Литвы, эстонцев не слишком привлекает идея выйти на пенсию раньше. Только 2 из 10 эстонцев хотели бы так поступить, а 4 из 10 не хотели бы приближать пенсию», — комментирует эксперт Swedbank.

В настоящее время пенсионный возраст для женщин в Литве составляет 63 года 4 месяца, мужчин 64 года 2 месяца. Ожидается, что в 2027 году пенсионный возраст для обоих полов достигнет 65 лет.

Треть литовцев и половина эстонцев намерены продолжать работать

Исследование показывает, что в настоящее время 3 из 10 жителей Литвы настроены продолжать работать даже в пенсионном возрасте, а 16 % респондентов не собираются работать после выхода на пенсию. У большинства — около половины опрошенных — пока нет мнения по этому поводу.

В то же время результаты аналогичного опроса в Эстонии показывают, что все больше жителей этой страны настроены работать даже после выхода на пенсию. Об этом заявила почти половина — 46 % респондентов. Число тех, кто не собирается работать в старости, в Эстонии такое же, как и в Литве — 12 процентов.

«Дискутируя о продлении пенсионного возраста, эксперты признают один очевидный факт. Поскольку европейские общества стареют, если пенсионный возраст не будет изменен, людям придется оставаться на рынке труда дольше, чем обычно», — говорит Ю. Цвиликене.

Копить на пенсию – с начала трудовой деятельности

По словам эксперта Swedbank, текущие прогнозы показывают, что люди, которые не накапливают дополнительную пенсию, в будущем смогут рассчитывать на пенсию в размере одной трети своей нынешней зарплаты.

«Решение населения как можно раньше начать накапливать пенсии — приветствуется, поскольку в долгосрочной перспективе это создает предпосылки для накопления более крупных пенсий. Однако, согласно опросам, 4 из 10 жителей Литвы в принципе не делают регулярных сбережений и не могут объяснить причины этого», — говорит Ю. Цвиликене.

Опрос Swedbank показывает, что большинство жителей, ежемесячно делающих сбережения, выбирают пенсионные фонды: 40% указали, что копят деньги во второй пенсионной ступени, 17 % — в третьей.

«Чтобы по достижении пенсионного возраста жители могли удовлетворить большую часть своих потребностей, необходимо накопить не менее 100 тысяч евро. Очевидно, что такую сумму можно накопить, только регулярно накапливая или инвестируя и делать это с момента получения первого регулярного дохода», — подчеркивает Ю. Цвиликене, руководитель Финансового института Swedbank.

Юрате Цвиликене, руководитель Финансового института Swedbank