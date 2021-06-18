Пенсионные желания

В Европе и Литве рассматривают вопрос возможного повышения трудоспособного возраста до 72 лет, при этом часть жителей Литвы хотела бы выйти на пенсию даже раньше действующего пенсионного возраста. Согласно опросу населения, проведенному по заказу Финансового института Swedbank, такого мнения придерживаются 40% респондентов.
«Люди трудоспособного возраста, принимая решение о выходе на пенсию, в первую очередь руководствуются общим пенсионным возрастом, но также учитывают свое личное положение и возможности. В настоящее время мы наблюдаем тенденцию, что все больше людей хотят выйти на пенсию раньше установленного государством пенсионного возраста», — говорит Юрате Цвиликене, руководитель Финансового института Swedbank.
Жители Литвы о досрочном выходе на пенсию думают чаще, чем эстонцы
Согласно данным опроса, четверть респондентов в Литве не хотели бы выходить на пенсию раньше, а 34% респондентов еще не задумываются над этим и не приняли решения.
По словам Ю. Цвиликене, в Эстонии примерно столько же людей, которые не определились с решением о досрочном выходе на пенсию.
«Однако, в отличие от Литвы, эстонцев не слишком привлекает идея выйти на пенсию раньше. Только 2 из 10 эстонцев хотели бы так поступить, а 4 из 10 не хотели бы приближать пенсию», — комментирует эксперт Swedbank.
В настоящее время пенсионный возраст для женщин в Литве составляет 63 года 4 месяца, мужчин 64 года 2 месяца. Ожидается, что в 2027 году пенсионный возраст для обоих полов достигнет 65 лет.
Треть литовцев и половина эстонцев намерены продолжать работать
Исследование показывает, что в настоящее время 3 из 10 жителей Литвы настроены продолжать работать даже в пенсионном возрасте, а 16 % респондентов не собираются работать после выхода на пенсию. У большинства — около половины опрошенных — пока нет мнения по этому поводу.
В то же время результаты аналогичного опроса в Эстонии показывают, что все больше жителей этой страны настроены работать даже после выхода на пенсию. Об этом заявила почти половина — 46 % респондентов. Число тех, кто не собирается работать в старости, в Эстонии такое же, как и в Литве — 12 процентов.
«Дискутируя о продлении пенсионного возраста, эксперты признают один очевидный факт. Поскольку европейские общества стареют, если пенсионный возраст не будет изменен, людям придется оставаться на рынке труда дольше, чем обычно», — говорит Ю. Цвиликене.
Копить на пенсию – с начала трудовой деятельности
По словам эксперта Swedbank, текущие прогнозы показывают, что люди, которые не накапливают дополнительную пенсию, в будущем смогут рассчитывать на пенсию в размере одной трети своей нынешней зарплаты.
«Решение населения как можно раньше начать накапливать пенсии — приветствуется, поскольку в долгосрочной перспективе это создает предпосылки для накопления более крупных пенсий. Однако, согласно опросам, 4 из 10 жителей Литвы в принципе не делают регулярных сбережений и не могут объяснить причины этого», — говорит Ю. Цвиликене.
Опрос Swedbank показывает, что большинство жителей, ежемесячно делающих сбережения, выбирают пенсионные фонды: 40% указали, что копят деньги во второй пенсионной ступени, 17 % — в третьей.
«Чтобы по достижении пенсионного возраста жители могли удовлетворить большую часть своих потребностей, необходимо накопить не менее 100 тысяч евро. Очевидно, что такую сумму можно накопить, только регулярно накапливая или инвестируя и делать это с момента получения первого регулярного дохода», — подчеркивает Ю. Цвиликене, руководитель Финансового института Swedbank.
Юрате Цвиликене, руководитель Финансового института Swedbank