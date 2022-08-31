Пентагон нарастит поставки оружия в Украину морем

«Однако в настоящее время требуется постоянный поток крупнокалиберных боеприпасов и некоторых видов тяжелого вооружения, а корабли могут перевозить огромное количество грузов», — сказано в сообщении.

Издание отмечает, что морской транспорт позволяет перевозить большие объемы грузов, что дает Киеву возможность создавать запасы вооружений.

«Поставки оружия по морю стартовали через несколько недель после начала российского вторжения в Украину, но значительно расширились весной», — сказано в статье.

По мнению WP, расширение поставок вооружений подобным способом свидетельствует о том, что в США допускают затяжную войну, которая может «продолжаться в течение еще многих месяцев и даже лет».

Напомним, США потратили 26,6 миллиарда долларов на военную помощь Украине. Американское правительство теперь хочет проанализировать, как были потрачены эти средства.