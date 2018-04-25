Пентагон обвинил Россию и Китай в стремлении «переписать международный порядок»

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Министр обороны США Марк Эспер вновь выступил с обвинениями в адрес России и Китая, приписав Москве и Пекину давление на другие страны и стремление «переписать международный порядок».

Соответствующие утверждения Эспер сделал, выступая в Университете имени Джонса Гопкинса с речью о принятой администрацией США два года назад Стратегии национальной обороны, сообщает ТАСС.

Глава Пентагона назвал РФ и КНР «ревизионистскими державами, которые пытаются переписать международный порядок и нормы». Эспер заявил о якобы имевшем место со стороны Москвы и Пекина «нарушении суверенитета своих соседей, <…> небольших государств» с целью «получения стратегических преимуществ».

В числе приписываемых России методик министр назвал «гибридную войну как средство расширения регионального влияния», а также «злонамеренные кибероперации», о которых в Вашингтоне говорят со времени расследования будто бы происходившего вмешательства в президентские выборы 2016 года и подтверждение которым не нашла комиссия спецпрокурора, бывшего директора ФБР Роберта Мюллера. Китай же глава Минобороны обвинил в «краже интеллектуальной собственности» и оказании давления на другие страны при помощи экономической инициативы «Один пояс — один путь».