Пентагон обвинил Россию и Китай в стремлении «переписать международный порядок»

Министр обороны США Марк Эспер вновь выступил с обвинениями в адрес России и Китая, приписав Москве и Пекину давление на другие страны и стремление «переписать международный порядок».
Соответствующие утверждения Эспер сделал, выступая в Университете имени Джонса Гопкинса с речью о принятой администрацией США два года назад Стратегии национальной обороны, сообщает ТАСС.
Глава Пентагона назвал РФ и КНР «ревизионистскими державами, которые пытаются переписать международный порядок и нормы». Эспер заявил о якобы имевшем место со стороны Москвы и Пекина «нарушении суверенитета своих соседей, <…> небольших государств» с целью «получения стратегических преимуществ».
В числе приписываемых России методик министр назвал «гибридную войну как средство расширения регионального влияния», а также «злонамеренные кибероперации», о которых в Вашингтоне говорят со времени расследования будто бы происходившего вмешательства в президентские выборы 2016 года и подтверждение которым не нашла комиссия спецпрокурора, бывшего директора ФБР Роберта Мюллера. Китай же глава Минобороны обвинил в «краже интеллектуальной собственности» и оказании давления на другие страны при помощи экономической инициативы «Один пояс — один путь».
Как ранее отмечал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, действия, которые США считают недопустимыми для других, однако входят в число их собственных полномочий, согласно продвигаемой Вашингтоном доктрины «порядка, основанного на правилах», подменяющего собой международное право. В числе таких «полномочий», указывал Патрушев, военные интервенции в другие страны, вмешательство в их внутренние дела.
В Пекине также уже отвечали на обвинения США, отмечая, что они полностью безосновательны, а стратегия Белого дома — «ложная и насильственная». На международной арене, как подчеркивала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, Китай занимается «справедливой борьбой» за свои неотъемлемые права.
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