Пентагон: оружие Украине поставляют сейчас 15 стран мира

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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил на брифинге, что в настоящее время военная помощь Украине поступает из 15 стран мира, в том числе из США.

Он не стал называть все эти страны, но выразил уверенность в том, что «эти грузы попадают в руки украинских военных». При этом Кирби подчеркнул, что украинские военные используют это оружие «крайне эффективно».

Кирби сказал, что министр обороны США Ллойд Остин «в минувшие выходные приказал направить из Соединенных Штатов дополнительно примерно 500 военнослужащих США в места дислокации в Европе для усиления сил США, которые уже находятся на восточном фланге NATO».