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Пентагон планирует радикально усилить ВМС

Фото pixabay.com

Министерство обороны США планирует увеличить количество военно-морских судов до 530. Об этом сообщает Defence News со ссылкой на документы ведомства.

Согласно Исследованию о военно-морских силах будущего, на которое ссылается издание, американский флот должен стать легче, с большим количеством наземных боевых кораблей и меньшим числом авианосцев. В ВМС появятся новые беспилотные корабли, подводные лодки, а также расширенная логистическая сеть.

На укрупнение военного флота ранее намекал также и министр обороны США Марк Эспер.

«Это будет сбалансированная сила, состоящая из более 350 кораблей – пилотируемых и беспилотных – которую построят в соответствующие сроки и с учетом бюджета», — приводит его слова издание.

Эспер также добавил, что нужно построить такие корабли, которые будут управляться человеком, но могут быть и полностью автономными в зависимости от сценариев боевых действий.

korrespondent.net

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