Пентагон призывает Турцию покупать военную технику у США

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Соединенные Штаты в курсе сообщений о возможных поставках Турции российских самолетов Су-35 и Су-57 и считают этот вопрос внутренним делом самой Анкары, однако призывают турецкие власти закупать американскую технику.

Об этом заявил во вторник заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд, выступая на мероприятии в Вашингтоне, посвященном вопросам противоракетной обороны.

«Я в курсе сообщений об этом. Конечно, мы гордимся американскими системами, которые мы разработали и которые развернуты в этой стране. Мы бы хотели призвать наших турецких партнеров приобретать их, чтобы они отдавали предпочтение произведенной в США технике и оборудованию, которое обладало бы оперативной совместимостью. Мы призываем их двигаться в этом направлении», — сказал он, отвечая на вопрос о том, как возможная покупка Су-35 и Су-57 может повлиять на военное сотрудничество США и Турции. «Но, конечно, Турция является суверенной страной. Они сами принимают решения. Но мы готовы к сотрудничеству с ними в этом направлении», — добавил Руд.

«Турция является давним союзником Соединенных Штатов, а также членом НАТО, у нас с ними имеются регулярные контакты. Я, например, поддерживаю регулярные контакты со своим коллегой в Анкаре. Это сфера, в которой у наших оборонных ведомств есть длительная история взаимодействия, в том числе в сфере военно-воздушных сил», — подчеркнул также замминистра.

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