Пентагон: возле аэропорта Кабула прогремел мощный взрыв

Армия США подтвердила, что в четверг в районе аэропорта Кабула произошел мощный взрыв, при этом в самом аэропорту под руководством США продолжается эвакуация тысяч людей.
«Мы можем подтвердить, что в аэропорту Кабула произошел взрыв. В настоящее время неясно, есть ли жертвы. Мы предоставим дополнительную информацию, как только сможем », — сказал Джон Кирби из Пентагона.
О случившемся доложили президенту США Джо Байдену.
Телеканал CNN, со своей стороны, отмечает, что от взрыва пострадали афганцы. Информации о раненых американцах нет.
По данным СМИ, причиной трагедии стала атака смертника. Пока известно о двух погибших и 15 пострадавших, в том числе американских военных.
По предварительным данным, ответственность за взрыв взяли террористы «Исламского государства».
Как сообщает телеканал ABC, взрыв прогремел у входа в аэропорт, куда стекаются тысячи афганцев, чтобы покинуть Кабул.
По информации „Sky News“, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
США и их союзники ранее заявляли, что у них есть разведывательные данные об угрозе теракта в аэропорту афганской столицы.
Информация ЛК по сообшению BNS