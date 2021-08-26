Пентагон: возле аэропорта Кабула прогремел мощный взрыв

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Армия США подтвердила, что в четверг в районе аэропорта Кабула произошел мощный взрыв, при этом в самом аэропорту под руководством США продолжается эвакуация тысяч людей.

«Мы можем подтвердить, что в аэропорту Кабула произошел взрыв. В настоящее время неясно, есть ли жертвы. Мы предоставим дополнительную информацию, как только сможем », — сказал Джон Кирби из Пентагона.

О случившемся доложили президенту США Джо Байдену.