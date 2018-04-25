Пентагон запросил более $23 млрд на финансирование военной разведки

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Министерство обороны США просит Конгресс в следующем финансовом году, который начнется 1 октября 2020 года, выделить на нужды военной разведки более $23 млрд.

Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Пентагона, сообщает ТАСС.

«Министерство обороны опубликовало сегодня [во вторник] бюджетный запрос для Программы военной разведки на 2021-й финансовый год. Общая сумма, которая включает в себя как базовый бюджет, так и финансирование непредвиденных операций за рубежом, составляет 23,1 млрд долларов и предназначается для поддержки Стратегии национальной обороны от 2018 года», — говорится в сообщении.

По мнению Пентагона, раскрытие этой суммы не ставит под угрозу секретные операции в рамках программы. «Какие-либо другие детали бюджета Программы военной разведки публиковаться не будут, так как остаются засекречены по соображениям национальной безопасности», — добавили в ведомстве.