Per du mėnesius registruota 1,2 tūkst. nepageidaujamų reakcijų į vakcinas – VVKT

Pranešusiesiems apie nepageidaujamus vakcinų poveikius – nuo 19 iki 87 metų, didžioji dalis jų buvo moterys.

Dažniausi nepageidaujami poveikiai – karščiavimas, raumenų skausmas, pykinimas, skausmas injekcijos vietoje.

VVKT Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyriaus vyresnioji patarėja Rugilė Pilvinienė teigė, kad iki šiol mažiausiai panaudota „Moderna“ vakcinos, nes jos pristatyta mažiausi kiekiai, vėliausiai naudoti pradėta „AstraZeneca“ vakcina.

Anot jos, „AstraZeneca“ vakcina skiriasi nuo pirmųjų dviejų, nes ji yra rekombinantinė, sukurta panaudojant šimpanzės adenovirusą, jos laikymo ir transportavimo sąlygos yra kur kas paprastesnės, nei „Pfizer“ ir „BioNTech“ ar „Modernos“, būtent todėl ji daugiau naudojama regionuose, kur mažiau galimybių naudoti itin žemoje temperatūroje laikomas kitas vakcinas.

R. Pilvinienė taip pat pabrėžė, jog paties viruso SARS-COV-2 nė viena vakcina neturi, tad susirgimai po vakcinacijos gali būti paaiškinami tik nepakankamai susiformavusia apsauga.

„Negali būti eskaluojama tokia idėja, kad galima susirgti nuo vakcinacijos“, – sakė ji.

Dažniausiai pasireiškiančios nepageidaujamos reakcijos, anot jos, visoms trys vakcinos yra labai panašios: skausmas injekcijos vietoje ir nuovargis, taip pat yra galvos, raumenų skausmai, šalktrėtis, karščiavimas.

Anot VVKT atstovės, sudėtingiausia reakcija į vakcinas yra anafilaksija, t.y. pavojinga alerginė reakcija, ji yra įrašyta „Pfizer“ ir „BioNTech“ ir „Modernos“ preparato charakteristikoje, „AstraZeneca“ informacijoje to nėra.

Retais atvejais paskiepytiesiems pasireiškia periferinis veido paralyžius. Tokių reakcijų Lietuvoje nustatyta 9: šešios – paskiepijus „Pfizer“ ir „BioNTech“, dvi – „Modernos“, viena reakcija siejama su „AstraZeneca“ naudojimu.

„Veido paralyžius yra laikinas ir per keletą dienų, ilgiausiai per savaitę, praeina be gydymo“, – teigė ji.

Apskritai, pasak R. Pilvinienės, mažiausiai pranešimų apie sunkias nepageidaujamų reakcijas buvo dėl „AstraZeneca“ vakcinos.