Переболевшим COVID-19 будет разрешено не изолироваться повторно в течение 3 месяцев

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Лицам, переболевшим COVID-19, в течение трех месяцев будет разрешено не изолироваться после повторного контакта, этот порядок вступает в силу уже в субботу, заявил временный министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

«Сегодня завершается согласование порядка – изменение к правилам изоляции для тех, кто переболел ковидной болезнью. В этих исключительных случаях будет устанавливаться, что те, кто переболел ковидной инфекцией в течение трех месяцев не должны будут изолироваться по причине контакта высокого риска», – заявил А. Вярига на пресс-конференции в пятницу.

Этот порядок, по его словам, будет действовать только с определенными исключениями, поскольку сейчас ждут выводов медиков-экспертов о возможности применения этого порядка и в отношении медиков и работающих в домах опеки, а также в других учреждениях повышенного риска. Эта оценка должна быть представлена в понедельник.