  • Началась подписка на 2021 год!
default image
6 советов о том, как говорить о коронавирусе с детьми

Подробнее...
default image
В ВОЗ дали рекомендации по физической активности в период карантина

Подробнее...
default image
Переболевшим COVID-19 будет разрешено не изолироваться повторно в течение 3 месяцев

Подробнее...
default image
В Швейцарии хотят создать «пропуска свободы»

Подробнее...
default image
Rail Baltica будет приспособлена и для военной техники

Подробнее...
default image
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится 17 декабря

Подробнее...
default image
Налоговая инспекция Литвы реализовала конфискованную криптовалюту

Подробнее...
default image
Лидеры ЕС на саммите 10-11 декабря продлят на полгода санкции против России

Подробнее...
default image
Sodra: пандемия в Литве больше повлияла женщин

Подробнее...
default image
В следующем году в Шотландии намерены провести референдум о независимости

Подробнее...
default image
В. Шапока уверен, что в будущем появится больше экологических налогов

Подробнее...
default image
Трамп заявил о готовности покинуть Белый дом

Подробнее...
default image
ОЭСР призывает Литву снизить субсидии на потребление ископаемого топлива

Подробнее...
default image
Европарламент принял резолюцию о повышении демократических стандартов к выборам 2024 года

Подробнее...
default image
По объемам тестирования на COVID-19 Литва - среди лидеров в Европе

Подробнее...
default image
Прокуратура Варшавы начала расследование в отношении участников женских протестов

Подробнее...
default image
Подтверждено рекордное количество новых случаев коронавируса - 2339

Подробнее...
default image
В Казахстане стартовала процедура отмены смертной казни

Подробнее...
default image
Госдолг нужно снижать только при условии восстановления экономики – глава ОЭСР

Подробнее...
default image
Оксфордский словарь не выбрал слово 2020 года

Подробнее...
default image
Из-за контакта с заразившимся ковидом работником норковой фермы изолированы пять коллег

Подробнее...
default image
Мы и невидимый враг – вирус: как понять самим, что это и как объяснить самым маленьким?

Подробнее...
default image
В. Чмилите-Нильсен: нельзя забывать о протестующих против незаконной власти белорусах

Подробнее...
default image
Въезд только богатым: Исландия откроет границы

Подробнее...
default image
Умер итальянский лингвист, известный балтист Г. Микелини

Подробнее...
default image
Федеральное правительство США намерено отправить штатам 6 миллионов доз вакцины против COVID-19

Подробнее...
default image
В. Рупшис успокаивает жителей Куршенай и Тельшяй: полигон будет в другом месте

Подробнее...
default image
Германия добивается соглашения с ЕС о закрытии горнолыжных курортов

Подробнее...
default image
Коронавирусом болеет более 3,2 тыс. литовских медиков

Подробнее...
default image
Лукашенко заявил, что Беларусь готова к интенсификации отношений с Россией

Подробнее...
default image
Кандидат в министры юстиции – смелая и решительная - Г. Науседа

Подробнее...
default image
Коронавирус выявлен у норок на ферме в Йонавском районе Литвы (дополнено)

Подробнее...
default image
Франция и Великобритания смягчают карантинные меры

Подробнее...
default image
Подписан договор проектировки концертного зала в Вильнюсе на 7 млн евро

Подробнее...
default image
НЦОЗ не может предоставить сейму Литвы алгоритм безопасной работы – А. Вярига

Подробнее...
default image
Меркель отказалась ослабить локдаун на зимние праздники

Подробнее...
default image
А. Вярига: осталась неделя для того, чтобы понять эффект карантина

Подробнее...
default image
В ООН заявили о росте угрозы насилия в отношении женщин во время самоизоляции

Подробнее...
default image
Школы в Польше будут закрыты до католического Рождества

Подробнее...
default image
Футболисты Литвы потрясены смертью Марадоны: это – одна из крупнейших утрат

Подробнее...
TOP,Новости,Общество

Переболевшим COVID-19 будет разрешено не изолироваться повторно в течение 3 месяцев

Nuotrauka pixabay.com

Лицам, переболевшим  COVID-19, в течение трех месяцев будет разрешено не изолироваться после повторного контакта, этот порядок вступает в силу уже в субботу, заявил временный министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.  

«Сегодня завершается согласование порядка – изменение к правилам изоляции для тех, кто переболел ковидной болезнью. В этих исключительных случаях будет устанавливаться, что те, кто переболел ковидной инфекцией в течение трех месяцев не должны будут изолироваться по причине контакта высокого риска», – заявил А. Вярига на пресс-конференции в пятницу.

Этот порядок, по его словам, будет действовать только с определенными исключениями, поскольку сейчас ждут выводов медиков-экспертов о возможности применения этого порядка и в отношении медиков и работающих в домах опеки, а также в других учреждениях повышенного риска. Эта оценка должна быть представлена в понедельник.  

реклама

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.