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Переболевших коронавирусом не пустят в армию США

Photo by The National Guard on Foter.com / CC BY

Министерство обороны США подтвердило, что претендентов, переживших коронавирус SARS-CoV-2, будут на этом основании бессрочно признавать негодными к военной службе. Об этом 6 мая сообщило издание Military Times (ссылка на источник – militarytimes.com)

Несколькими днями ранее в интернете появился отсканированный документ — памятка для пунктов вербовки. «Выявленный на медкомиссии COVID-19, подтвержденный лабораторным тестом или диагнозом врача — причина для перманентной дисквалификации», — говорится в ней (см. ниже).

Источники в Пентагоне (а именно – Pentagon spokeswoman Jessica Maxwell) подтвердили достоверность этой памятки и рассказали, что во всех 65 пунктах приема новобранцев в США всех рекрутов будут проверять: узнавать об их возможных контактах с инфицированными, измерять температуру и отмечать иные симптомы. Даже в том случае, если претендент не показывает никаких симптомов, его негодность будет бессрочной.

По оценке журналистов, такая мера — временное решение. Его причина в том, что болезнь пока что не изучена до конца: неясно, какой долгосрочный вред она наносит организму заболевшего и может ли возникнуть снова после того, как он вылечится, а также дает ли пережитая болезнь иммунитет к заражению.

Американская армия не публикует точную цифру инфицированных военнослужащих, но известно, что зафиксировано более 6500 случаев заражения на 150 военных базах во всех американских штатах, кроме Айовы, Индианы, Миннесоты и Монтаны. Неясно, будут ли переболевшие в итоге отстранены от службы.

diasporanews.com

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