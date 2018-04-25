Перед выборами в США американцы скупают оружие рекордными темпами

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Перед президентскими выборами спрос на оружие в США всегда возрастает, однако сейчас огнестрельное оружие пользуется среди населения страны особой популярностью, пишет немецкий журнал Stern.

В этом году американцы уже установили новый рекорд по количеству приобретённого оружия — они хотят иметь возможность защитить себя на фоне пандемии коронавируса, общей политической атмосферы и беспорядков, которые изо дня в день показывают по телевизору.

В Америке случился оружейный бум, пишет немецкий журнал Stern. Те, у кого до сих пор нет автомата, стараются его приобрести.

Перед каждыми президентскими выборами в США спрос на оружие резко возрастает, отмечает издание. Однако в этом году автоматы и амуниция пользуются особой популярностью — «из-за политической атмосферы и беспорядков».

Как сообщается в статье, американцы сейчас записываются на курсы стрельбы и покупают огнестрельное оружие. «Я хочу уметь защитить себя, — заявила американка по имени Бренда в тире. — Из-за всего этого насилия, которое показывают по телевизору, я больше не чувствую себя в безопасности». Именно поэтому она приобрела первый пистолет в своей жизни, и она такая не одна, подчёркивает немецкий журнал.

Продажи оружия в США накануне президентских выборов 3 ноября заметно возросли, подогреваемые пандемией коронавируса и, отчасти, насилием, которым сопровождались антирасистские протесты.

Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании любит выступать с нападками на своего демократического оппонента Джо Байдена, обвиняя его в том, что он якобы хочет отменить дополнительную статью американской конституции, в которой за гражданами закрепляется право на владение оружием. Этим ложным обвинением Трамп надеется мобилизовать своих избирателей, поясняет издание. Между тем, в действительности Байден хочет запретить, в первую очередь, продажу автоматов.

Однако даже такой запрет в стране, в которой примерно 30% взрослого населения обладают оружием, многим кажется чрезмерным. «Мы хотим сохранить наши права, гарантированные второй поправкой к конституции», — заявила американка, испытывающая свой новый автомат.

В Нью-Йорке покупатели выстроились в очередь перед оружейным магазином Coliseum Gun Trades. «Оружие до недавнего времени не относилось к моему образу жизни», — рассказывает один из покупателей. Однако из-за пандемии коронавируса он приобрёл в феврале своё первое огнестрельное оружие.

Своё решение он обосновал так: «Я сразу подумал, что количество взломов возрастёт, потому что люди теряют работу, и у них становится меньше денег. Я хотел быть способен защитить мою семью». К настоящему времени он купил себе уже второе огнестрельное оружие — «из-за политической атмосферы и беспорядков».

Другой 51-летний американец в очереди за оружием также обеспокоен ростом преступности. В Нью-Йорке количество убийств за первые девять месяцев года увеличилось на 40%, а случаи стрельбы участились на 91%. «Похоже, теперь борьба с преступностью — это наша задача», — сказал латиноамериканец, проживающий в США.

Владелец оружейного магазина Эндрю Чернофф едва справляется с наплывом клиентов. «Это происходит уже с февраля, это сумасшествие», — отмечает он. Люди любого возраста и всех профессий приходят, чтобы купить оружие: «От 18 до 80 лет, от водителей мусоровозов до офисных служащих».

По словам руководителя школы стрельбы в Миссисипи Чеда Уинклера, «производители оружия едва поспевают» за растущим спросом. «По всей стране не хватает оружия и амуниции». Цены стремительно растут: желающий принять участие в курсе обучения стрельбе сейчас заплатил $800 за полуавтоматическую винтовку, которая обычно стоит $499, пояснил Уинклер.

Статистические данные американской полиции также подтверждают резкий рост спроса на оружие. В 2019 году каждый месяц заявление на проверку надёжности, необходимую для покупки оружия, подавали в среднем 2,3 млн граждан США. К июню текущего года было подано уже 3,9 млн соответствующих запросов — так много их не было ещё никогда.

Эксперты в отрасли ожидают спада после выборов, отмечает немецкий журнал Stern. По словам продавца оружия Уинклера, перед выборами продажи обычно растут, потому что владельцы огнестрельного оружия опасаются, что после выборов законы будут ужесточаться.

Однако сейчас торговцы оружием могут только порадоваться за дело своей жизни. «Это будет счастливый год для нашей отрасли, — уверен владелец оружейного магазина в Нью-Йорке Чернофф. — Но если рассматривать это через призму происходящего в стране, вообще-то, ситуация печальная».