Передана гуманитарная помощь Литвы пострадавшим в Нагорном Карабахе

В понедельник посольство Литвы в Армении передало гуманитарную помощь армянам, пострадавших от войны в Нагорном Карабахе.
При сотрудничестве с Красным Крестом Армении, местными органами власти и семьями пострадавших, которые временно прибыли из Нагорного Карабаха в Армению, или временно приютили прибывших армян, переданы наборы самых необходимых пищевых продуктов на две недели, сообщило литовское Министерство иностранных дел.
Литва выделили 75 млн евро гуманитарной помощи пострадавшим от военных действий в Нагорном Карабахе. Средства переведены Международному комитету Красного Креста.
Предположительно, по причине военных действий в Нагорном Карабахе в Армению спонтанно прибыли около 90 тыс. человек.
Стычка Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха разгорелась в конце сентября, подбросив масла в огонь в застарелый конфликт за горный регион.
Через шесть недель интенсивных боев было достигнуто мирное соглашение. По которому, Армения утратила семь регионов, некоторые жителей перед уходом поджигали свои дома.