Передана гуманитарная помощь Литвы пострадавшим в Нагорном Карабахе

Предположительно, по причине военных действий в Нагорном Карабахе в Армению спонтанно прибыли около 90 тыс. человек.

Стычка Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха разгорелась в конце сентября, подбросив масла в огонь в застарелый конфликт за горный регион.

Через шесть недель интенсивных боев было достигнуто мирное соглашение. По которому, Армения утратила семь регионов, некоторые жителей перед уходом поджигали свои дома.