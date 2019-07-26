Переданы верительные грамоты послам Литвы во Франции, Израиле и Армении

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

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Президент Литовской Республики Гитанас Науседа передал верительные грамоты послам Литвы в трех странах – Франции, Израиле и Армении.

Чрезвычайным и полномочным послом Литовской Республики во Франции назначен бывший главный советник Президента по вопросам внешней политики Нериюс Аляксеюнас, в Израиле – бывшая главный советник Президента по социально-экономической политике Лина Антанайтене, в Армении – глава Департамента стран-участниц «Восточного соседства» Министерства иностранных дел Инга Станите-Толочкене.

«Эти грамоты – моя просьба и обязательство для вас, уважаемые послы, надлежащим образом представлять Литовское государство, его строй и граждан в зарубежных странах. Для этого недостаточно репрезентативных усилий или знания дипломатического протокола, я надеюсь, что в странах своего пребывания вы будете активно и смело нести весть о Литве как о сильном, поощряющем диалог государстве, будете активными в экономической дипломатии, будете озвучивать идею одной Литвы, послами которой вы становитесь», – сказал глава государства.

Во время беседы Президента с Н. Аляксеюнасом обсуждались приоритеты двустороннего сотрудничества с Францией. По его словам, стратегическое партнерство с Францией должно стать реальностью, для чего следует укреплять двустороннее сотрудничество, особенно в областях безопасности и обороны.

В списке приоритетов партнерства с Израилем Президент видит обеспечение преемственности интенсивных межгосударственных отношений, а также создание возможностей для развития литовского бизнеса, особенно в сферах инноваций, финансовых технологий, привлечения фондов венчурного капитала, наук о жизни и клинических исследований.

С И. Станите-Толочкене обсуждалось, что Литва хотела бы поощрять более тесные связи Евросоюза и Армении, помогая эффективно проводить в жизнь Договор о партнерстве, соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии. «Важно обмениваться добрым опытом в сфере политики, экономики и правопорядка с правительством и организациями Армении, чтобы способствовать жизнеспособности этой страны и ее проевропейскому курсу. Мы также видим потенциал более тесного сотрудничества с Арменией в плане расширения возможностей для бизнеса нашей страны, увеличения экспорта товаров и услуг», – сказал Президент.

Назначенный посол Нериюс Аляксеюнас работал главным советником Президента по внешней политике с 2015 года, ранее он исполнял обязанности заместителя директора Департамента по вопросам ЕС в Министерстве иностранных дел, работал советником министра и вторым секретарем в постоянном представительстве Литвы при ЕС, был делегированным национальным экспертом в Европейской комиссии.

Посол Лина Антанавичене, экономист по образованию, до работы в команде Президента занимала должность чрезвычайного и полномочного посла Литовской Республики в Китае и возглавляла Департамент экономики, Департамент Латинской Америки, Африки, Азии и Океании, а также Департамент глобальной политики в Министерстве иностранных дел.

У Инги Станите-Толочкене накоплен опыт в сфере международной политики благодаря работе главой Департамента стран-участниц «Восточного партнерства» в Министерстве иностранныъх дел.

Президентура ЛР. Группа по вопросам коммуникации