Передвижения между муниципалитетами: возможно послабление

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Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям предложит правительству снять ограничения на передвижение между Алитусом, Шяуляй, Панявежисом и их кольцевыми самоуправлениями. Также будет предложено возобновить экзамены по вождению и практическую подготовку к ним, сообщила председатель комиссии министр внутренних дел Агне Билотайте.

Министр подчеркивает, что комиссия, инициируя снятие запрета на передвижение между муниципалитетами, решила начать с небольших, а затем проследить, как это повлияет на эпидемиологическую ситуацию.