Передвижения между муниципалитетами: возможно послабление

Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям предложит правительству снять ограничения на передвижение между Алитусом, Шяуляй, Панявежисом и их кольцевыми самоуправлениями. Также будет предложено возобновить экзамены по вождению и практическую подготовку к ним, сообщила председатель комиссии министр внутренних дел Агне Билотайте.
Министр подчеркивает, что комиссия, инициируя снятие запрета на передвижение между муниципалитетами, решила начать с небольших, а затем проследить, как это повлияет на эпидемиологическую ситуацию.
«Было решено действовать поэтапно: сначала начать с небольших городов и кольцевых самоуправлений, а затем, оценив ситуацию, общее количество заболеваний, объемы тестирования и их рост, можно будет рассмотреть другие муниципалитеты», – сказала А. Билотайте.
Она не считает, что предложения об освобождении кольцевых муниципалитетов были представлены запоздало.
«Что касается самих ограничений на передвижение, очевидно, что это был один из эффективных инструментов, которые помогают нам справляться с ситуацией, как показывают цифры. Я не считаю, что это запоздалое решение, мы действуем ответственно и последовательно, шаг за шагом», – сказала министр.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ