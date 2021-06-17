Переговоры между Сербией и Косово провалились

Перед трехсторонней встречей Боррель и Лайчак встретились отдельно с Курти, а затем с Вучичем.

После встречи президент Сербии заявил, что Курти прибыл в Брюссель, чтобы сказать, «что ни о чем нет возможности договориться».

Также по словам Вучича, вторая сторона «не хочет выполнять соглашения, которые подписала» об Ассоциации сербских муниципалитетов (речь идет о предоставлении особого статуса сербским районам Косово, что должна была сделать Приштина согласно предварительным договоренностям под эгидой ЕС», и пожаловался, что албанская сторона называет «провокациями» поездки сербов на службы в храмы в Косово.

Он рассказал, что ответил категорическим отказом на вопрос Курти о том, когда Сербия признает независимое Косово.

Со своей же стороны Курти отметил, что на переговорах вносил следующие предложения, которые Белград отклонил:

Косово и Сербия немедленно подписывают совместное мирное соглашение, обязуясь не нападать друг на друга;

После взаимного признания между Республикой Косово и Республикой Сербия в обеих странах симметрично решается вопрос о меньшинствах. Поэтому сербы в Косово смогут иметь свой Национальный совет, как албанцы и боснийцы в Сербии;

По вопросу пропавших без вести, Курти предложил отстранить и допросить главу сербской делегации на переговорах о пропавших без вести Велько Одаловича, потому что он входил в «оккупационную администрацию» Косово.

В конечном итоге, стороны договорились провести следующий раунд переговоров до конца июля. К тому времени технические группы обсудят вопрос пропавших без вести.

По итогам встречи Лайчак отметил, что она не была легкой, но она важна, поскольку позволила сторонам выяснить ожидания друг друга от переговорного процесса.

Он отметил, что для ЕС особенно важно признание обеими лидерами, что не существует другого пути вперед, кроме нормализации отношений между Косово и Сербией, а также то, что оба лидера выразили готовность работать над широкой нормализацией таких отношений посредством диалога.

К слову, перед началом переговоров Боррель заявил, что от этих переговоров напрямую зависит перспектива европейской интеграции и Сербии, и Косово.

Напомним, что Косово, более 90 процентов населения которого составляют этнические албанцы, провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Белград до сих пор считает край частью Сербии. Независимость Косово также не признали несколько членов ЕС, Россия и Китай. Украина тоже не признает независимость Косово, однако с прошлой осени признает паспорта Косово.