Переговоры о пограничных частотах с Россией прекращены

В свете подготовки Литвы к проведению первых аукционов частот, необходимых для развития сети 5G, Служба регулирования связи (СРС) Литвы прекратила прямые дискуссии с Россией по поводу частот в диапазоне 3,5 гигагерц.
Заместитель директора СРС Миндаугас Жилинскас на заседании Комитета Сейма по экономическим делам заявил, что вопрос частот планируется поднять в Европейском союзе почты и телекоммуникаций (CEPT).
«Мы не ведем переговоры с Россией. Этот вопрос мы подняли на более высокий уровень, какой только возможен в сообществе ITU (в Международном телекоммуникационном союзе. – BNS). То есть внесли вопрос в CEPT, и он будет представлен на конференции уполномоченных в 2022 и в 2023 году перенесен во Всемирную конфедерацию радио», – сказал М. Жилинскас.
Ранее СРС уже добилась соглашения с Россией по переносу телепрограмм с частоты в 700 мегагерц, однако Россия отказывается освободить частоту в 3,5 гигагерц, которую использует в собственных военных нуждах.
Эта частота необходима для связи 5G в густонаселенных местностях, прежде всего – в крупных городах.
Директор СРС Феликсас Добровольскис заявил на заседании комитета, что аукцион частот в диапазоне 700 мегагерц, необходимых для развития коммерческой мобильной сети 5G, будет объявлен в ближайшее время. До объявления аукциона Министерство обороны должно принять и закрепить в законах решения о кибербезопасности.
«Мы надеемся объявить аукцион в ближайшее время. Не оттягивать на вторую половину года – это точно», – заявил Ф. Добровольскис.
В ноябре прошлого года в некоторых крупных городах связь 5G в пробном режиме запустила компания мобильной связи Telia.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ