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Переговоры о пограничных частотах с Россией прекращены

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В свете подготовки Литвы к проведению первых аукционов частот, необходимых для развития сети 5G, Служба регулирования связи (СРС) Литвы прекратила прямые дискуссии с Россией по поводу частот в диапазоне 3,5 гигагерц.

Заместитель директора СРС Миндаугас Жилинскас на заседании Комитета Сейма по экономическим делам заявил, что вопрос частот планируется поднять в Европейском союзе почты и телекоммуникаций (CEPT).

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«Мы не ведем переговоры с Россией. Этот вопрос мы подняли на более высокий уровень, какой только возможен в сообществе ITU (в Международном телекоммуникационном союзе. – BNS). То есть внесли вопрос в CEPT, и он будет представлен на конференции уполномоченных в 2022 и в 2023 году перенесен во Всемирную конфедерацию радио», – сказал М. Жилинскас.

Ранее СРС уже добилась соглашения с Россией по переносу телепрограмм с частоты в 700 мегагерц, однако Россия отказывается освободить частоту в 3,5 гигагерц, которую использует в собственных военных нуждах. 

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Эта частота необходима для связи 5G в густонаселенных местностях, прежде всего – в крупных городах.

Директор СРС Феликсас Добровольскис заявил на заседании комитета, что аукцион частот в диапазоне 700 мегагерц, необходимых для развития коммерческой мобильной сети 5G, будет объявлен в ближайшее время. До объявления аукциона Министерство обороны должно принять и закрепить в законах решения о кибербезопасности. 

«Мы надеемся объявить аукцион в ближайшее время.  Не оттягивать на вторую половину года – это точно», – заявил Ф. Добровольскис.

В ноябре прошлого года в некоторых крупных городах связь 5G в пробном режиме запустила компания мобильной связи Telia.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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